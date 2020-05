Cuba supera los 2.000 casos de coronavirus

La región de La Habana es el principal foco del coronavirus en Cuba y en ella se han registrado 17 de los 22 nuevos casos detectados en las últimas 24 horas. Cuatro casos corresponden a Artemisa, mientras que en Matanzas se ha registrado un infectado.

El designado gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, abogó el jueves por el cumplimiento "riguroso" de las restricciones que se han ido adoptando en estos últimos meses para prevenir el virus, durante una reunión del grupo que coordina el control de la pandemia, según el diario oficial 'Cubadebate'.

Díaz-Canel por ser "ignorados"

Y mientras la cifra de contagios aumenta en Cuba, y el régimen controla los datos que da a conocer, el designado gobernante se siente "ignorado" porque la prensa internacional no menciona a la isla como uno de los países que mejor respuesta ha dado a la pandemia del coronavirus.

Díaz-Canel se ha quejado porque la prensa internacional no "reconoce" su supuesta labor y no ha ubicado a Cuba en esa lista. "Medios de prensa internacionales hablan de los países de la región con mejor respuesta a la #COVID19 y no mencionan a #Cuba. ¿Es censura, olvido o perversa intención de no reconocernos?", se quejó el designado gobernante de Cuba.

"Medios de prensa internacionales hablan de los países de la región con mejor respuesta a la #COVID19 y no mencionan a #Cuba. Es censura, olvido o perversa intención de no reconocernos? #CubaSalvaVidas" — Miguel Díaz-Canel Bermúdez, May 29, 2020

En su tuit, Díaz-Canel publica un artículo del oficialista diario Granma, en el que se queja de ser ignorados por la prensa internacional, realiza autoelogios y culpa al imperio del bloqueo, una tradicional muletilla empleada por el régimen.