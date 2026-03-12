Solicitan la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara con un Habeas Corpus

LA HABANA.- La organización de asesoría legal Cubalex informó que presentó un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Provincial Popular de Artemisa a favor del artivista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara , con el objetivo de impugnar la legalidad de su actual privación de libertad.

Según explicó la organización, el recurso sostiene que el artista cumplió la totalidad de la sanción de cinco años de prisión que le fue impuesta, por lo que su permanencia en la cárcel podría constituir una detención ilegal.

La petición se basa en el artículo 96 de la Constitución cubana, que reconoce el derecho de cualquier persona privada de libertad de forma ilegal a solicitar un habeas corpus, directamente o mediante un tercero, ante un tribunal competente. También invoca el artículo 787 de la Ley No. 143 del Proceso Penal, que establece que toda persona detenida fuera de los casos o sin las garantías previstas por la ley debe ser puesta en libertad mediante este procedimiento judicial.

El recurso recuerda que el 24 de junio de 2022 el Tribunal Municipal Popular de Centro Habana dictó sentencia contra Otero Alcántara, condenándolo por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. Las sanciones fueron unificadas en cinco años de privación de libertad.

Cumplimiento

Cubalex argumenta que la sanción se cumplió al contabilizar el tiempo que el activista pasó en prisión preventiva, así como las rebajas de condena previstas en la legislación cubana.

Otero Alcántara permanece encarcelado desde el 11 de julio de 2021 bajo medida de prisión provisional, un período que —según el recurso— debe abonarse al cumplimiento de la condena.

El escrito también cita el Decreto-Ley 74, reglamento de la Ley de Ejecución, que permite aplicar rebajas de hasta 60 días por cada año cumplido de sanción en caso de buena conducta.

De acuerdo con los cálculos presentados en la solicitud, el tiempo cumplido “al crudo” por el artista ascendería a cuatro años y siete meses hasta febrero de 2026, a lo que se sumarían ocho meses de rebaja acumulada por conducta, lo que superaría los cinco años de prisión establecidos por el tribunal.

A partir de estos elementos, el recurso solicita al tribunal que examine la legalidad de la detención y ordene la liberación inmediata de Otero Alcántara, al considerar que su permanencia en prisión podría constituir una privación ilegal de libertad.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba