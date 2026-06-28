domingo 28  de  junio 2026
RESPALDO

EEUU prepara un segundo paquete de ayuda para Venezuela tras los terremotos

Washington ya ha destinado 150 millones de dólares para atender la emergencia y prevé anunciar nuevos recursos mientras avanzan las operaciones de rescate

Equipos de rescate sacan a una persona en camilla de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas, el 24 de junio de 2026.

Equipos de rescate sacan a una persona en camilla de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas, el 24 de junio de 2026.

JUAN BARRETO / AFP
Continúan labores de rescate en Venezuela tras los dos fuertes sismos del 24 de junio 2026

Continúan labores de rescate en Venezuela tras los dos fuertes sismos del 24 de junio 2026

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON_ — Estados Unidos prevé enviar un segundo paquete de ayuda económica a Venezuela, afectada por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado miércoles, que han dejado 1.430 muertos y 3.238 heridos, según cifras ofrecidas por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo.

De acuerdo con The Washington Post, el primer paquete de asistencia, aprobado al día siguiente de los terremotos, contempló 100 millones de dólares para la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela y otros 50 millones destinados a organizaciones que operan sobre el terreno.

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Equipos de rescate y apoyo logístico

Washington también desplegó equipos militares y dos brigadas de búsqueda y rescate procedentes de los departamentos de bomberos del condado de Fairfax, en Virginia, y de Los Ángeles, California, que participan en las operaciones para localizar sobrevivientes tras los terremotos del 24 de junio, ocurridos frente a la costa norte venezolana.

La nueva asistencia económica sería anunciada esta semana, según declaró al diario estadounidense un alto funcionario de la administración del presidente Donald Trump, quien habló bajo condición de anonimato.

El mandatario estadounidense informó el pasado miércoles que instruyó a las agencias de su Gobierno a actuar "con rapidez" para asistir a Venezuela, al considerar que los terremotos dejaron "un número devastador de muertos".

Flexibilización temporal de sanciones

Tras la emergencia, Estados Unidos flexibilizó temporalmente algunas sanciones para facilitar las operaciones humanitarias vinculadas a las labores de socorro derivadas de los terremotos.

Con ese propósito, el Departamento del Tesoro emitió una licencia que autoriza determinadas transacciones relacionadas con la asistencia a Venezuela hasta el próximo 23 de octubre, las cuales, en circunstancias normales, estarían restringidas por el régimen de sanciones vigente.

La medida, sin embargo, no contempla el desbloqueo de activos congelados ni modifica el marco sancionatorio administrado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sino que establece excepciones específicas destinadas a facilitar la respuesta humanitaria.

FUENTE: Con información de EFE

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