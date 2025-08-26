Venezuela anuncia patrullaje militar mientras EEUU refuerza su presencia en el Caribe

CARACAS - El ministro de Defensa del régimen venezolano, Vladimir Padrino López, informó este martes sobre un despliegue de drones y buques de la Armada para patrullar aguas territoriales, en un contexto marcado por el aumento de la presión de Estados Unidos, que también anunció el envío de nuevas unidades navales al Caribe como parte de una operación antinarcóticos.
“Vamos a tener un despliegue importante de drones con distintas misiones: puntos de atención ciudadana, exploración, vigilancia y recorridos fluviales con la Infantería de Marina”, señaló Padrino en un video difundido en redes sociales.
Añadió que se activaron patrullas navales en el Lago de Maracaibo, el golfo de Venezuela y buques de mayor porte en aguas del Caribe.
"Despliegue militar"
El anuncio también se suma a la reciente decisión del régimen de Nicolás Maduro de desplegar 15,000 militares en la frontera con Colombia.
Según el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, la medida busca “reforzar la seguridad” y combatir el narcotráfico. Cabello, indicó que se activó de manera inmediata la “Zona de Paz número uno”, que abarca los estados fronterizos Táchira y Zulia.
"Más buques"
En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el envío de dos nuevas embarcaciones al Caribe; el crucero lanzamisiles USS Erie y el submarino de ataque rápido USS Newport News, que llegarán a la región la próxima semana.
Estos refuerzos se suman a los tres buques de guerra enviados la semana pasada como parte de la estrategia de Washington para combatir lo que denomina “grupos narcoterroristas”.
La administración Trump mantiene una ofensiva judicial y militar contra el régimen venezolano. El gobierno de EEUU elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que permita la captura de Nicolás Maduro, acusado por la justicia estadounidense de liderar el llamado “Cártel de los Soles” y de mantener vínculos directos con el narcotráfico internacional.
FUENTE: Con información de AFP/DLA