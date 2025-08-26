martes 26  de  agosto 2025
TENSIÓN

Venezuela anuncia patrullaje militar mientras EEUU refuerza su presencia en el Caribe

La administración Donald Trump envió más naves al Caribe y mantiene activa la recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Maduro

El dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de EEUU, Donald Trump.

El dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de EEUU, Donald Trump.

AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS - El ministro de Defensa del régimen venezolano, Vladimir Padrino López, informó este martes sobre un despliegue de drones y buques de la Armada para patrullar aguas territoriales, en un contexto marcado por el aumento de la presión de Estados Unidos, que también anunció el envío de nuevas unidades navales al Caribe como parte de una operación antinarcóticos.

“Vamos a tener un despliegue importante de drones con distintas misiones: puntos de atención ciudadana, exploración, vigilancia y recorridos fluviales con la Infantería de Marina”, señaló Padrino en un video difundido en redes sociales.

Lee además
Nicolás Maduro, dictador de Venezuela y Gustavo Petro, mandatario de Colombia. 
COLOMBIA

Petro se alinea con Maduro y niega la existencia del Cartel de los Soles
El expresidente de Bolivia Jorge Tuto Quiroga.
POLÍTICA

Jorge “Tuto” Quiroga acusa a Maduro de encabezar un "conglomerado criminal"

Añadió que se activaron patrullas navales en el Lago de Maracaibo, el golfo de Venezuela y buques de mayor porte en aguas del Caribe.

"Despliegue militar"

El anuncio también se suma a la reciente decisión del régimen de Nicolás Maduro de desplegar 15,000 militares en la frontera con Colombia.

Según el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, la medida busca “reforzar la seguridad” y combatir el narcotráfico. Cabello, indicó que se activó de manera inmediata la “Zona de Paz número uno”, que abarca los estados fronterizos Táchira y Zulia.

"Más buques"

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el envío de dos nuevas embarcaciones al Caribe; el crucero lanzamisiles USS Erie y el submarino de ataque rápido USS Newport News, que llegarán a la región la próxima semana.

Estos refuerzos se suman a los tres buques de guerra enviados la semana pasada como parte de la estrategia de Washington para combatir lo que denomina “grupos narcoterroristas”.

La administración Trump mantiene una ofensiva judicial y militar contra el régimen venezolano. El gobierno de EEUU elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que permita la captura de Nicolás Maduro, acusado por la justicia estadounidense de liderar el llamado “Cártel de los Soles” y de mantener vínculos directos con el narcotráfico internacional.

FUENTE: Con información de AFP/DLA

Temas
Te puede interesar

Maduro planea "fuga" de Venezuela y explora países aliados, según reportes

Argentina declara al Cártel de los Soles como organización terrorista

Ni pajaritos preñados ni pompas de jabón

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Inmigrantes venezolanos en EEUU piden permanencia del TPS. 
EEUU

Juez federal aplaza fallo sobre TPS a días de que expire para 250,000 inmigrantes venezolanos

Imagen referencial
ESTATUS LEGAL

Florida impone control migratorio y de inglés a camioneros en puntos agrícolas

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, declarados por EEUU líderes del Cártel de los Soles de Venezuela
MOVIMIENTOS

Maduro planea "fuga" de Venezuela y explora países aliados, según reportes

Nicolás Maduro, gesticula mientras habla durante una reunión en la Asamblea Nacional en Caracas el 22 de agosto de 2025.
¿Temor?

Venezuela: Régimen acude a la ONU y dice sentirse "amenazado" por EEUU

Según Diosdado Cabello, número dos del chavismo, que la Fuerza Armada Nacional (FAN) un astillero para la construcción de submarinos para el narcotráfico en el estado Delta Amacuro
DICTADURA

Tras despliegue militar de EEUU, Maduro busca evadir acusaciones de narcotráfico y moviliza miles de militares

Te puede interesar

Nicolás Maduro, gesticula mientras habla durante una reunión en la Asamblea Nacional en Caracas el 22 de agosto de 2025.
¿Temor?

Venezuela: Régimen acude a la ONU y dice sentirse "amenazado" por EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El concejal Jesús Tundidor, candidato a la alcaldía de Hialeah,  en campaña. 
ELECCIONES A TODA MÁQUINA

Jesús Tundidor inaugura cuartel de campaña en Hialeah con promesas de reformas y respaldo de oficiales

El presidente Donald J. Trump y el jefe del Pentágono Pete Hegseth.
CASA BLANCA

Gobierno federal contempla ser accionista en empresas de defensa

Francis Suárez, alcalde de Miami.
DEPORTES

Alcalde de Miami se burla de candidato demócrata con video levantando peso

La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, ofrece declaraciones a los medios tras la reunión de la Diputación Permanente, en el Congreso de los Diputados, a 26 de agosto de 2025, en Madrid (España).  video
POLÍTICA

España: Partido Vox tilda de "parches" las medidas del PP para luchar contra los incendios