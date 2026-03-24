martes 24  de  marzo 2026
NICARAGUA

Daniel Ortega entrega a China el 8,5 % del territorio nicaragüense para la explotación minera

Nicaragua ha cedido el 8,5 % de su territorio a empresas mineras chinas, incluyendo áreas protegidas, indígenas y/o afrodescendientes, para la exploración y explotación de minerales metálicos

Un minero tritura rocas con un martillo para extraer oro en la mina de oro Bambanita, a unos 20 km de la ciudad de Rosita en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte en el noreste de Nicaragua.

Un minero tritura rocas con un martillo para extraer oro en la mina de oro "Bambanita", a unos 20 km de la ciudad de Rosita en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte en el noreste de Nicaragua.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MANAGUA El régimen sandinista Daniel Ortega de Nicaragua otorgó este martes una nueva concesión minera a cielo abierto a una empresa china, con una superficie total de 157,25 hectáreas, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, informó en Managua el Diario Oficial La Gaceta.

La Dirección General de Minas de la Procuraduría General de Justicia otorgó a la empresa Tutuwaka Mining Company S.A., representada en Nicaragua por el ciudadano chino con residencia nicaragüense Kaiming Chen, la concesión minera para el aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos en el lote denominado Isabela 11, según el acuerdo estatal.

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Ese lote está ubicado en el municipio de El Rama, de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, de acuerdo con la información.

Con ese nuevo título, el régimen nicaragüense, que copresiden los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha otorgado entre 2021 y 2026 concesiones mineras en 74 lotes a 17 empresas chinas que ocupan 1.027.467,49 hectáreas, lo que representan el 8,5 % del territorio nicaragüense, según la ONG ambientalista Fundación del Río en un informe titulado 'Invasión minera china en Nicaragua'.

Tanto oenegés ecologistas como organismos opositores han rechazado estas nuevas concesiones y exigido la anulación de estas licencias.

Entrega del territorio a China

Nicaragua ha cedido el 8,5 % de su territorio a empresas mineras chinas, incluyendo áreas protegidas, indígenas y/o afrodescendientes, para la exploración y explotación de minerales metálicos, ha denunciado la Fundación del Río.

Esa ONG ha documentado que las firmas chinas que operan en Nicaragua son de reciente constitución, no cuentan con páginas web, y no han encontrado evidencias de formar parte de empresas que cotizan en las bolsas de valores.

Tampoco han mostrado credenciales de su experiencia en el sector minero nacional o internacional, estudios de factibilidad económica ni el monto de las inversiones que realizan en el país.

China tras minerales estratégicos

Asimismo, ha advertido que "los intereses mineros chinos van más allá, no se limitan únicamente al oro y la plata; también se orientan a la explotación de minerales considerados 'críticos'", entre los que mencionan minerales estratégicos como el cobre y el cobalto, entre otros minerales como el molibdeno, uranio, tungsteno, plomo, zinc, cromo y níquel.

Según la Fundación del Río, el Ejecutivo sandinista también ha modificado el marco jurídico de Nicaragua "para beneficiar y generar ventajas a las inversiones de mineras chinas".

Esas reformas, entre otros aspectos, permiten sortear las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuestas a la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas) y continuar entregando concesiones en alianzas con empresas de origen chino dentro de áreas de reservas mineras.

FUENTE: Con información de EFE

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