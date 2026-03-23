lunes 23  de  marzo 2026
Nicaragua

Régimen de Daniel Ortega difunde imágenes de excomandante sandinista en prisión como "prueba de vida"

El excomandante Bayardo Arce, hasta hace poco un incondicional del régimen sandinista, es acusado de una "estafa millonaria"

El excomandante sandinista y exasesor presidencial Bayardo Arce en prisión, acusado por el régimen que construyó junto a Daniel Ortega y Rosario Murillo

El excomandante sandinista y exasesor presidencial Bayardo Arce en prisión, acusado por el régimen que construyó junto a Daniel Ortega y Rosario Murillo

El 19 Digital/portal de la dictadura sandinista.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MANAGUA — El régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo difundió imágenes del hasta hace poco su aliado, el excomandante sandinista y exasesor presidencial Bayardo Arce en prisión, después de que sus hijos exigieran una "prueba de vida" y denunciaran su detención en condiciones irregulares, en medio de acusaciones oficiales de una millonaria "estafa al Estado".

Arce, de 77 años, fue declarado "culpable" en enero de estafar al Estado por cerca de 5.000 millones de dólares, según la Procuraduría, mientras sus familiares sostienen que permanece incomunicado desde diciembre y alertan sobre su "deterioro físico", en un contexto de denuncias de violaciones de derechos humanos contra la dictadura de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.

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El excomandante sandinista, quien fue un incondicional de Ortega, incluso en momentos críticos como la denuncia de Zoilamérica Ortega Murillo, contra Daniel Ortega por abuso sexual en 1998. Arce apareció junto a Ortega y Murillo durante una conferencia de prensa en apoyo al caudillo sandinista.

También apareció junto a los codictadores durante las protestas de abril de 2018, que dejó un saldo de más 365 muertos producto de la brutal represión estatal y más 2,000 presos políticos.

Fotos de la visita

Las imágenes fueron divulgadas la noche del domingo por el Ejecutivo, que afirmó que corresponden a una visita realizada el 20 de marzo por su hermano, el hasta poco magistrado sandinista de la Corte Suprema de Justicia, Gerardo Arce, en respuesta a lo que calificó como un requerimiento “malintencionado” de sus familiares.

Los seis hijos del exdirigente sandinista habían solicitado una “prueba pública de vida inmediata” tras asegurar que desconocían su paradero desde diciembre de 2025, cuando lo visitaron por última vez en prisión y, según dijeron, ya presentaba un grave deterioro físico y anímico.

En una carta abierta dirigida a los copresidentes, denunciaron que su padre permanece detenido “sin garantías procesales”, incomunicado y sin acceso a defensa, y afirmaron que ha sido sometido a condiciones que consideran “tortura física y psicológica”, como aislamiento, privación de atención médica y castigos de inmovilización. Una situaciòn que miles de nicaragüenses denunciaron, mientras Arce permanecía en el poder junto a Ortega y Murillo.

Al menos siete disidentes y críticos con el régimen sandinista han muerto bajo custodia, entre ellos Humberto Ortega, exjefe del Ejército y hermano de Daniel Ortega, fallecido el 30 de septiembre de 2024 bajo arresto domiciliario e incomunicado tras cuestionar la "sucesión dinástica" en el país.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, se adjudicó él triunfo para un quinto mandato y cuarto consecutivo, en medio de unas elecciones amañadas y con siete aspirantes a la presidencia encarcelados.

Arce junto a Ortega y otros siete comandantes de la llamada "revolución" tomaron el poder por las armas en 1979 con el apoyo de la dictadura cubana.

FUENTE: Con información de EFE

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