martes 14  de  julio 2026
NICARAGUA

Daniel Ortega realiza "depuración silenciosa" en sistema de justicia; expertos advierten mayor deterioro

Abogados nicaragüenses reportaron que sus nombres fueron eliminados del registro de la Corte Suprema de Justicia, lo que les impide ejercer la libre profesión

El dictador sandinista Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.&nbsp;

El dictador sandinista Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. 

AFP
Daniel Ortega y Rosario Murillo durante un evento político en Nicaragua, en el que conmemoran un aniversario de la llamada revolución sandinista, en julio de 2019.

Daniel Ortega y Rosario Murillo durante un evento político en Nicaragua, en el que conmemoran un aniversario de la llamada "revolución sandinista", en julio de 2019.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MANAGUA - - La reciente anulación de licencias profesionales a numerosos abogados en Nicaragua reaviva las denuncias sobre las restricciones al ejercicio independiente de la profesión jurídica, luego de que expertos de Naciones Unidas calificaran la medida como una "depuración silenciosa" dentro del sistema de justicia.

En los últimos días, abogados nicaragüenses reportaron que sus nombres fueron eliminados del registro de la Corte Suprema de Justicia, lo que les impide ejercer la libre profesión. Varios de ellos dijeron que descubrieron la cancelación de sus credenciales cuando intentaron realizar trámites o ingresar a la plataforma digital de consulta de expedientes.

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Una abogada nicaragüense exiliada, que pidió mantener su identidad en reserva, afirmó que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo utiliza el registro de abogados y notarios para sancionar a personas consideradas opositoras o independientes.

ONU alerta sobre la independencia judicial

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas sostuvo que la eliminación de licencias constituye una "depuración silenciosa" y la calificó como "un clavo más en el ataúd de la independencia de la justicia" en el país.

El diario La Prensa, que opera desde el exilio, estimó que cerca de 2.000 abogados fueron eliminados del registro oficial.

Un exalto funcionario del Poder Judicial nicaragüense aseguró que en el país existen alrededor de 40.000 abogados y estimó que "cientos" habrían sido excluidos por motivos políticos, aunque señaló que otros casos podrían estar relacionados con irregularidades profesionales.

Cambios en el sistema judicial

Las denuncias ocurren después de una serie de reformas impulsadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En 2023 fueron destituidos altos funcionarios de la Corte Suprema de Justicia tras una intervención policial. Posteriormente, una reforma constitucional redefinió al Poder Judicial como un órgano coordinado por la Presidencia.

La abogada consultada afirmó que quienes mantienen sus licencias continúan ejerciendo bajo la posibilidad de perderlas en cualquier momento, mientras que varios de los afectados enfrentarán dificultades para continuar ejerciendo la profesión o se verán obligados a emigrar.

Restricciones también son denunciadas en otros países

En Venezuela, la organización Foro Penal ha denunciado restricciones, hostigamiento y amenazas contra abogados que representan a detenidos por motivos políticos.

En Cuba, la agencia señala que no existen bufetes privados y que la defensa legal depende de un sistema administrado por el Estado.

FUENTE: Con información de AFP

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