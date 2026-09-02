miércoles 2  de  septiembre 2026
COLOMBIA

De La Espriella advierte a gobernadores y alcaldes poner fin al acercamiento con grupos armados

El Jefe de Estado reiteró que la recuperación de la seguridad regional se ejecutará mediante el fortalecimiento de la acción militar y judicial en las zonas de mayor conflicto

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, saluda durante la ceremonia de relevo de mando en la Escuela Militar José María Córdova, en Bogotá, el 26 de agosto de 2026.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, saluda durante la ceremonia de relevo de mando en la Escuela Militar José María Córdova, en Bogotá, el 26 de agosto de 2026.

AFP
Por ANDREINA PÉREZ

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, encabezó un consejo de seguridad extraordinario en Cúcuta tras un atentado perpetrado por el ELN, desde donde advirtió a gobernadores y alcaldes del país mantenerse alejados de agrupaciones criminales.

El jefe de Estado aseguró que su administración perseguirá a los funcionarios territoriales que pacten o se alíen con las estructuras armadas ilegales que operan en las regiones.

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Durante su intervención, el mandatario contrapuso su estrategia de seguridad con la política de "Paz Total" desarrollada durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. De La Espriella prometió recuperar el control territorial en las zonas afectadas por el recrudecimiento de la violencia e instó a las autoridades locales a coordinar de forma irrestricta con la Fuerza Pública.

Medidas de seguridad y advertencias a la gestión regional

Las declaraciones del mandatario tras la reunión de seguridad en Norte de Santander dejaron los siguientes puntos clave:

  • Sanción a nexos con ilegales: De La Espriella enfatizó que "se acabó la asociación criminal" y advirtió que todo mandatario local que se alinee con las bandas subversivas responderá ante las autoridades con "total decisión".

  • Ofensiva militar en el territorio: El Ejecutivo reafirmó la instrucción a las Fuerzas Militares de reanudar las operaciones de ofensiva para combatir al ELN y demás estructuras armadas en departamentos críticos.

  • Ataque terrorista en Los Patios: La visita presidencial se dio en respuesta al atentado contra la estación de policía en el municipio de Los Patios, hecho que dejó gravemente herido al auxiliar de policía Jhon, de 18 años, quien permanece bajo atención médica.

  • Ruptura con la estrategia previa: A un mes de asumir el cargo, la administración ordenó el traslado de reclusorio de los cabecillas criminales que actuaban como voceros en la estrategia de paz del gobierno anterior.

El Gobierno nacional reiteró que la recuperación de la seguridad regional se ejecutará mediante el fortalecimiento de la acción militar y judicial en las zonas de mayor conflicto.

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