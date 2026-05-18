lunes 18  de  mayo 2026
DISTURBIOS

Fiscalía de Bolivia ordena la captura de sindicalista que lidera las violentas protestas contra el Gobierno

Mario Argollo, máximo dirigente de la Central Obrera de Bolivia fue denunciado por los presuntos delitos de "instigación pública a delinquir" y "terrorismo"

Un manifestante lanza una bandera nacional contra la policía antidisturbios durante una protesta en La Paz, el 18 de mayo de 2026, para exigir la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

Un manifestante lanza una bandera nacional contra la policía antidisturbios durante una protesta en La Paz, el 18 de mayo de 2026, para exigir la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA PAZ.-La Fiscalía de Bolivia informó este lunes que ordenó la captura del jefe del principal sindicato obrero del país, uno de los líderes de las protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Mario Argollo, máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), fue denunciado de los presuntos delitos de "instigación pública a delinquir" y "terrorismo", dijo el fiscal general, Roger Mariaca, en rueda de prensa. Precisó que la orden fue entregada a la policía.

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El sindicalista Mario Argollo también podría ser acusado de otros delitos enmarcados en los bloqueos de carreteras que fueron impulsados desde la COB. Es señalado como responsable de las violentas movilizaciones que se registran en las ciudades de La Paz y El Alto.

El fiscal Roger Mariaca expresó que, en medio de las investigaciones por las protestas en Bolivia, se emitieron diferentes informes policiales y de inteligencia, de la Policía Boliviana, al Ministerio Público. Además, apuntó, se hicieron llegar diferentes barridos que habría realizado la unidad de ciberdelincuencia.

Explicó que, tras analizar imágenes y videos y otros materiales, fueron identificados el representante sindical Mario Argollo y otras personas como parte de los hechos que se registran en Bolivia.

Siguen las protestas

Policías antimotines se enfrentaron este lunes con gases lacrimógenos a manifestantes que exigían la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz, asediado por bloqueos que tienen cercada a la capital política de Bolivia desde hace más de dos semanas.

Apenas seis meses después de asumir el poder, Paz está contra las cuerdas por campesinos, obreros, mineros y maestros que le exigen medidas para enfrentar la peor crisis económica de Bolivia en cuatro décadas, heredada por el izquierdista partido Movimiento Al Socialismo, fundado por el expresidente Evo Morales, quien enfrenta un juicio por abuso sexual a una menor.

Con explosivos y piedras, los manifestantes intentaron hacia el mediodía ingresar a la plaza de armas, donde está el Palacio de Gobierno.

Protegidos con escudos, chalecos y cascos, los policías antidisturbios los enfrentaron durante varias horas con gases lacrimógenos que cubrieron las calles con una densa neblina.

Un grupo de manifestantes saqueó una sede del Registro Nacional de Bienes, de donde sacaron mobiliario, computadoras, pantallas y otros artículos de oficina, según imágenes difundidas por el Ministerio de Gobierno.

Al menos dos manifestantes resultaron lesionados. Las autoridades no han reportado por ahora detenidos y señalaron que un vehículo policial fue incendiado. Avanzada la tarde, la calma retornaba a la ciudad.

Desde temprano, entre el ruido de fuertes detonaciones y gritos contra el gobierno, miles de manifestantes tomaron las calles del centro de La Paz, donde todos los negocios cerraron sus puertas.

"Queremos que renuncie por ser incapaz. Bolivia está viviendo un momento de caos", dijo Iván Alarcón, campesino aimara de 60 años de Caquiaviri, que viajó unos 90 km para protestar.

Una marcha de seguidores del expresidente socialista Evo Morales, quien gobernó de 2006 a 2019, también llegó a La Paz este lunes, tras caminar siete días desde Caracollo, en Oruro, 180 km al sur de La Paz.

Los seguidores de Morales, que también piden la renuncia de Paz, temen que próximamente sea capturado su líder, buscado por la justicia por un caso de presunta trata de una menor y refugiado en la zona cocalera del Chapare, en el centro del país.

FUENTE: Con información de AFP/Bolivia.com

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