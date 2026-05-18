lunes 18  de  mayo 2026
Florida

Sheriff de Monroe asegura no tener informes de agencias de EEUU sobre plan de Cuba para atacar Cayo Hueso

"Estoy monitoreando la situación, pero no me ha contactado ninguna agencia gubernamental y no creo que haya una razón para preocuparse. Estoy seguro de que me notificarán si cualquier cosa cambia", señaló

Anochecer en Cayo Hueso.

Anochecer en Cayo Hueso.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — El sheriff Rick Ramsay del condado de Monroe, el más cercano a Cuba en el territorio continental de Estados Unidos, afirmó que no ha recibido reportes oficiales sobre un posible plan de La Habana para atacar Cayo Hueso (Key West), el punto más al sur de Florida, y descartó razones para la alarma.

"Estoy monitoreando la situación, pero no me ha contactado ninguna agencia gubernamental y no creo que haya razón para preocuparse. Estoy seguro de que me notificarán si cualquier cosa cambia", señaló en un comunicado en el que precisó que las autoridades federales y estatales no le han informado sobre "alguna posible acción militar de Cuba" con drones.

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Sus declaraciones responden al reporte del portal de noticias estadounidense Axios, que citó a un alto funcionario de inteligencia según el cual EEUU analiza la amenaza de drones procedentes de Cuba que podrían dirigirse contra la Base Naval en Guantánamo (este de la isla), buques militares o Key West (el punto más cercano a Cuba).

Según el mismo medio, Cuba habría adquirido más de 300 de estos drones de Rusia e Irán.

Díaz-Canel lo niega

Tras estos reportes, el designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, subrayó este lunes que Cuba tiene "el derecho absoluto y legítimo a defenderse", aunque insistió en que "no representa una amenaza ni tiene planes o intenciones agresivas contra ningún país".

En paralelo, el Departamento del Tesoro de EEUU anunció nuevas sanciones contra altos funcionarios cubanos, entre ellos ministros, el presidente de la Asamblea Nacional y un dirigente del Partido Comunista de Cuba (PCC).

Además, medios estadounidenses informaron —aunque sin confirmación oficial— que el Departamento de Justicia planea presentar en los próximos días una acusación formal contra el dictador Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización cubanoestadounidense Hermanos al Rescate.

Washington mantiene desde enero una intensa campaña de presión sobre La Habana —con sanciones, restricciones económicas y una inusual visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a Cuba la semana pasada— para que el régimen de La Habana implemente reformas políticas y económicas.

FUENTE: Con información de EFE

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