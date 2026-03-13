Defensa denuncia retraso en amnistía solicitada por el abogado venezolano Perkins Rocha

CARACAS. - El abogado Perkins Rocha, del entorno de la líder María Corina Machado y asesor jurídico de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), está a la espera de respuesta de la solicitud de amnistía al régimen de Venezuela.

Omar Mora Tosta, defensor de Rocha, indicó que el jueves 12 de marzo venció el plazo de 15 días para conocer sobre la petición.

"El plazo es dentro de los 15 días, no es que hay que esperar 15 días para que haya un pronunciamiento y con más razón si se ha producido felizmente la amnistía en el caso de, por ejemplo, el dirigente opositor Freddy Superlano y de otras personas que están dentro del proceso. Con más razón, el resto tiene que tenerlo por efecto extensivo", dijo Mora Tosta en declaraciones desde el Palacio de Justicia.

Dentro de los argumentos que le han dado al defensor en tribunales destacan que el juez a cargo está reunido o que se requiere una firma.

Perkins Rocha fue excarcelado el pasado 8 de febrero, pero permanece bajo arresto domiciliario y con un grillete electrónico en el tobillo. Esta semana, el abogado no puso asistir al sepelio de su suegra.

El abogado Omar Mora Tosta sostuvo que, en la causa de Perkins Rocha, hay otros procesados, entre ellos la activista Nélida Sánchez, coordinadora de formación electoral de la organización Súmate, y el periodista y activista opositor Roland Carreño.

Yerno de Edmundo González Urrutia

Rafael Tudares Bracho, yerno del presidente electo Edmundo González Urrutia, recibió la libertad plena el 11 de marzo, tras serle concedida la amnistía solicitada el 23 de febrero.

"Agradezco a todas las personas que me acompañaron en el duro vía crucis que nos tocó vivir y que fueron solidarias y humanas en los momentos de mayor dolor, desesperación e incertidumbre", señaló Mariana González de Tudares a través de su cuenta en X.

Asimismo, la hija de Edmundo González Urrutia instó a la paz, "la reconciliación nacional, el reencuentro, la justicia, la verdad, la integridad, la convivencia democrática, la dignidad humana, el respeto y la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político" en Venezuela.

El diputado chavista Jorge Arreaza, presidente de la comisión especial para el seguimiento de la Ley de Amnistía, señaló el jueves que 9,726 personas detenidas o relacionadas con hechos políticos han sido beneficiadas con la Ley de Amnistía, norma que fue promulgada el 20 de febrero.

FUENTE: Con información de Monitoreamos /TalCual