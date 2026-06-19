viernes 19  de  junio 2026
COLOMBIA

Defensa de Uribe Vélez denuncia "motivación política" tras indagatoria por masacre de paramilitares

"A enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones", dijo el expresidente Uribe luego de conocer nueva acusación. Colombia va a balotaje el domingo

El expresidente de Colombia, Àlvaro Uribe.&nbsp;

El expresidente de Colombia, Àlvaro Uribe. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- La Fiscalía de Colombia anunció que abrió una investigación y llamó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en la conformación de grupos paramilitares y su accionar en dos masacres en los años 1990. Sin embargo, la defensa del dirigente denunció que hay intención política tras esta nueva acusación.

El abogado Jaime Granados, integrante de la defensa de Uribe Vélez, aseguró este viernes que la investigación por las masacres de El Aro y La Granja, así como por el asesinato de Jesús María Valle, obedece a una “motivación política”.

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En entrevista con Blu Radio, señaló que la defensa evalúa emprender acciones legales contra la fiscal Gloria Abadía, tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien adoptó la decisión judicial el jueves. Granados tildó el llamado a indagatoria a Uribe como “desleal” y una decisión con un claro “tufillo político” por parte de la Fiscalía General.

De acuerdo con el abogado, la resolución “no busca justicia”, pero sí generar un impacto directo en la segunda vuelta presidencial que se celebrará en tres días.

A través de un comunicado, la Fiscalía informó que ahora citará al expresidente "por hechos relacionados con la conformación de un grupo paramilitar" en el departamento de Antioquia, cuando Uribe Vélez se desempeñaba como gobernador entre 1995 y 1997.

Además, por su papel en "las masacres perpetradas en los corregimientos de El Aro (1997) y La Granja (1996)", ambas en esa misma provincia del país, en las que los paramilitares cometieron una decena de asesinatos y otros crímenes.

Según el comunicado, a Uribe Vélez se le acusa de los delitos de "concierto para delinquir agravado y homicidios en persona protegida".

Esto por "presuntamente facilitar y promover el accionar de esa estructura armada" que "habría utilizado como base la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe Vélez para la época".

El expresidente también deberá responder del homicidio en 1998 del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, quien había denunciado la respuesta ineficaz del entonces gobernador ante las masacres.

"De mis abogados: 'Fiscalía Tercera nos acaba de notificar hace un rato que lo llama a indagatoria por el tema del aro, la granja", confirmó el propio Uribe en la red social X.

Agregó: "A enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones", añadió, en referencia a la segunda ronda de los comicios presidenciales que celebrará el país este domingo, en los que se decidirá entre el derechista Abelardo de La Espriella y el izquierdista Iván Cepeda.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó en X a los mensajes de Uribe y le advirtió que está "a punto de caer en algo que usted mismo no quisiera".

"Vayamos a la Justicia Especial para la Paz y declaremos y aportemos al futuro de Colombia", dijo, refiriéndose al sistema transicional del país que prioriza revelar la verdad de los crímenes del conflicto armado por encima de las penas tradicionales.

Persecución contra Uribe

Esta nueva indagatoria contra Uribe se conoce además pocas semanas después de que la Corte Suprema dejara en firme una condena a 28 años de prisión contra su hermano, Santiago Uribe, por liderar un escuadrón paramilitar denominado "Los 12 Apóstoles".

El expresidente colombiano, que ordenó una ofensiva militar contra las guerrillas durante sus dos mandatos entre 2002 y 2010, ha enfrentado durante años señalamientos de vínculos con el paramilitarismo, que siempre ha negado.

En agosto de 2025 fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por sobornar a paramilitares encarcelados para que no lo relacionaran con ellos, aunque un tribunal de Bogotá revocó la pena y el caso quedó en manos de la Corte Suprema.

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FUENTE: Con información de AFP/Blu Radio/El Colombiano

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