viernes 16  de  enero 2026
VENEZUELA

Delcy Rodríguez destituye a Álex Saab, presunto testaferro de Maduro, en medio de presiones de EEUU

La salida de Saab evidencia fisuras internas en el chavismo y la necesidad del régimen de enviar señales ante la comunidad internacional

Alex Saab formará parte de la mesa de diálogo de México por decisión de Maduro.

AFP
Alex Saab viajó a Venezuela luego del acuerdo Biden-Maduro, el 20 de diciembre de 2023.&nbsp;

AFP
El dictador Nicolás Maduro junto a Alex Saab, en libertad luego del acuerdo Biden-Maduro, el 20 de diciembre.&nbsp;

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. La cabecilla del régimen chavista, Delcy Rodríguez, destituyó este viernes al empresario colombiano Álex Saab del cargo de ministro de Industria, una decisión que se produce en medio de las presiones de Washington tras los ataques del 3 de enero y luego de la caída del dictador depuesto Nicolás Maduro.

La salida de Saab ocurre semanas después de que Rodríguez asumiera el control del poder tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación militar estadounidense en Caracas y ciudades vecinas. El exministro era considerado una de las piezas clave del entramado financiero del chavismo y fue señalado por la justicia estadounidense como testaferro de Maduro.

Saab (Barranquilla, 1971), acusado de ser "testaferro" de Maduro, era enjuiciado en Florida por lavado de activos a través de un programa de alimentación del régimen venezolano.

Pero fue excarcelado en 2023 por Estados Unidos como parte de un acuerdo de la administración del demócrata Joe Biden, que incluyó la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. Pese a su historial judicial y a las denuncias de corrupción, Maduro lo designó ministro de Industria en octubre de 2024, en una maniobra que fue ampliamente cuestionada dentro y fuera del país.

"Reestructuración"

Rodríguez anunció además la fusión de los ministerios de Industrias y Producción Nacional con el de Comercio Nacional, una reestructuración que deja esa nueva cartera bajo la dirección de Luis Antonio Villegas. Al informar sobre la destitución, la dirigente chavista agradeció a Saab “por su labor al servicio de la Patria” y aseguró que asumirá “nuevas responsabilidades”, sin ofrecer mayores detalles.

El empresario colombiano se vinculó al chavismo en los últimos años del mandato de Hugo Chávez y consolidó su poder durante la gestión de Maduro, al manejar una amplia red de importaciones para el Estado. Fue el principal operador del programa de alimentos CLAP, un esquema salpicado por múltiples denuncias de corrupción y sobreprecios.

"Corrupción"

Saab fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021, donde enfrentó cargos por lavado de dinero relacionados con fondos obtenidos ilegalmente en Venezuela. El régimen chavista calificó entonces su arresto como un “secuestro” y lo presentó como un supuesto “enviado especial”, alegando una inmunidad diplomática que nunca fue reconocida internacionalmente.

La destitución de Saab se suma a una serie de cambios en ministerios clave impulsados por Rodríguez tras la caída de Maduro, en un intento por recomponer la estructura interna del régimen chavista mientras enfrenta una creciente presión internacional y un escenario político marcado por la incertidumbre.

FUENTE: Con información de AFP

