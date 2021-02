Delfín de Rafael Correa niega vínculos con el ELN

"Rechazo categóricamente la noticia falsa, deploro la burda mentira sobre la intención de otorgar un préstamo de 80.000 dólares del ELN, cuando yo ni siquiera era candidato ni me encontraba en el Ecuador", según dijo el candidato en un video difundido en su cuenta de Facebook.

Arauz, economista de 36 años y delfín del exmandatario socialista Rafael Correa (2007-2017), enfatizó: "No tengo ningún vínculo con el ELN y jamás me he reunido con nadie de dicha organización".

A finales de enero, la revista Semana de Colombia publicó un informe en el que señalaba que el ELN supuestamente entregó un aporte de 80.000 dólares a la campaña presidencial de Arauz, del movimiento Unión por la Esperanza (UNES).

"Toda esta patraña tiene una única intención, impedir que el Binomio Arauz- (Carlos) Rabascall que lidera la preferencia electoral, participe en la segunda vuelta" prevista para el 11 de abril, señaló Arauz.

Arauz ganó con 32,71% la primera ronda del comicio presidencial, en el que participaron un récord histórico de 16 candidatos.

¿Entrega de evidencias?

El candidato aseguró que la reciente visita a Ecuador del fiscal de Colombia, Francisco Barbosa, a pedido de la fiscal Diana Salazar, "forma parte de las medidas desesperadas" para dejarle fuera de la contienda.

Barbosa viajó a Quito el viernes pasado para entregar a su par ecuatoriana "información encontrada en los dispositivos digitales de Andrés Felipe Vanegas Londoño, señalado integrante de la guerrilla del ELN, que murió durante una operación en Chocó (Colombia)", según un comunicado de la fiscalía de Ecuador, que no ha mencionado al candidato ni a la publicación que lo vincula con el ELN.

Arauz aguarda para conocer quién será su rival en el balotaje en el que se elegirá al sucesor del presidente Lenín Moreno, que dejará su cargo el 24 de mayo próximo.

El exbanquero de derecha Guillermo Lasso, de 65 años, y el líder indígena Yaku Pérez, de 51, pelean voto a voto su cupo en la segunda vuelta y han pedido a la autoridad electoral un recuento de los sufragios.

Lasso lograba un 19,74% de los sufragios frente al 19,38% de Pérez.