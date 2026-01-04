Delta Force, la unidad élite detrás de la captura de Maduro

Funcionarios de las fuerzas del orden estadounidenses esperan la llegada del dictador venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, al helipuerto West Side el 3 de enero de 2026 en la ciudad de Nueva York.

La captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, fue el resultado de una operación militar altamente compleja y planificada durante meses , denominada Operación Resolución Absoluta (Operation Absolute Resolve, en inglés), ejecutada por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos entre la noche del 2 y la madrugada del sábado 3 de enero en Caracas.

El general Dan Caine , jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, informó que la misión combinó décadas de experiencia en operaciones antiterroristas en Medio Oriente, el suroeste asiático y África, y requirió una integración inédita de fuerzas aéreas, terrestres, navales, espaciales y cibernéticas.

Comentó que en la operación participaron 150 naves entre bombarderos, cazas, aviones de inteligencia, aeronaves de vigilancia, helicópteros y drones, con la participación de soldados, marinos, aviadores, infantes de marina y personal de la Fuerza Espacial, en coordinación con agencias de inteligencia como la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Agencia de Seguridad Nacional y la National Geospatial-Intelligence Agency (agencia líder en inteligencia geoespacial, así como equipos de seguridad y justicia.

Delta Force

La Delta Force es el nombre popular del 1st Special Forces Operational Detachment-Delta (1st SFOD-D), una de las unidades más secretas y especializadas del Ejército de Estados Unidos. Está diseñada para misiones de contra terrorismo, rescate de rehenes y captura de objetivos de alto valor.

Es un grupo especial muy secreto, que se cree que ha cambiado varias veces de nombre. Se ha nombrado como Fuerza Delta. 1.er Destacamento Operacional de Fuerzas Especiales Delta (1.er SFOD-D). Elementos compartimentados del ejército (ACE). Grupo de Aplicaciones de Combate (CAG). Y por último solo Delta

Según el portal American Special Ops los operadores de la unidad son altamente capacitados en francotiradores y combate cuerpo a cuerpo (CQB), entrada dinámica y encubierta, explosivos y combate cuerpo a cuerpo. A lo largo de los años, Delta ha desarrollado un conocimiento práctico de los sistemas en aeronaves, trenes, barcos y vehículos que les permite intervenir y tomar el control de cualquier escenario en cualquier entorno. Los ejercicios regulares con unidades antiterroristas estadounidenses y extranjeras mantienen sus habilidades y conocimientos actualizados.

Se informa que un equipo de la Fuerza Delta está en alerta inmediata para responder ante una amenaza terrorista.

Se estima que que la Fuerza Delta cuenta con el apoyo de un pelotón de aviación que opera una pequeña flota de helicópteros AH-6 y MH-6, algunos de ellos pintados con colores civiles. El pelotón de aviación no debe confundirse con el 160.º SOAR , que también proporciona apoyo de helicópteros a la Fuerza Delta. Se cree que el pelotón de aviación también realiza misiones para la CIA.

Se pudo conocer que esta fuerza fue fundada en 1977 por el coronel Charles Beckwith, inspirado en el SAS británico, como respuesta al auge del terrorismo internacional tras episodios como el atentado de Múnich en 1972.

Funciones principales

Operaciones de alto riesgo en territorio extranjero.

Captura o neutralización de líderes criminales o terroristas.

Rescate de rehenes en escenarios extremos.

Misiones encubiertas que rara vez se reconocen públicamente.

Se estima que cuenta con unos 300 operadores, aunque la cifra exacta es clasificada. Sus misiones se mantienen bajo estricta reserva y solo se conocen cuando el Gobierno decide confirmarlas.

Operaciones históricas destacadas

Según medios internacionales, la Delta Force ha participado en operaciones como:

La persecución de Pablo Escobar .

La captura del dictador panameño Manuel Noriega .

La operación contra Abu Bakr al-Baghdadi , líder del Estado Islámico.

Misiones en Irak, Afganistán y Siria.

Participación en la captura de Nicolás Maduro

Diversas fuentes —incluyendo CBS News, BBC y medios estadounidenses— señalan que la Delta Force fue la unidad que ejecutó la operación en Caracas el 3 de enero de 2026, capturando al dictador Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores en una acción nocturna, rápida y sin bajas estadounidenses.

