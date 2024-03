Democracia Cristiana anuncia su respaldo a María Corina Machado

El Consejo también enfatiza la importancia de la participación de Machado en el proceso electoral, señalando que su respaldo es fundamental para garantizar la democracia en el país.

"María Corina Machado no es sustituible. Su inmenso caudal de respaldo no es delegable. De hecho, sin su participación, no es posible realizar una elección democrática", declaró el Consejo.

Asimismo, el Consejo denuncia los intentos de sustituir a Machado como actos de colaboracionismo con el régimen actual. Señala que aquellos que buscan su reemplazo no abogan por la libertad de los presos políticos ni denuncian las violaciones de los derechos humanos en el país.

"Tampoco exigen el cumplimiento cabal con la Constitución y las leyes o alzan su voz para protestar frente a las arbitrariedades que, a espaldas de la Ley, a diario pone de manifiesto el actual CNE", precisa el escrito.

El Consejo concluye reafirmando su confianza en María Corina Machado y su capacidad para liderar al país hacia la reunificación, la libertad, la justicia y la reconstrucción nacional.

"Es en ella que recaerá la responsabilidad, una vez cumplido el trámite electoral, de crear las condiciones que conduzcan a la reunificación de la familia venezolana, a la libertad, la justicia y la reconstrucción nacional", puntualiza el comunicado.

