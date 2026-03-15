Denuncian desaparición de un preso político y abusos policiales contra su madre

La vida de presos políticos en la cárcel de El Rodeo I en Venezuela corre peligro, han advertido familiares y defensores de derechos humanos,

CARACAS. - El preso político Víctor Hugo Quero se encuentra desaparecido desde hace más de un año, tras su detención en la ciudad, denunciaron dirigentes de la oposición y ONG de derechos humanos de Venezuela , y reclamaron que su anciana madre fue sometida a abusos policiales al ser interrogada durante horas como denunciante del caso.

Este domingo, la exdiputada opositora Delsa Solórzano denunció que Quero está desaparecido desde su detención, en enero de 2025, y consideró el caso de "extrema gravedad que compromete la responsabilidad del Estado", al sumarse a los reiterados reclamos ante el silencio oficial en este caso.

En la red X, indicó que su la madre del preso político, Carmen Teresa Navas, quien lleva un año recorriendo cárceles e instituciones públicas, sigue sin obtener información sobre el paradero de su hijo, a pesar de haber comparecido ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que cambió esta semana el equipo encargado de la investigación.

Abusos policiales contra la madre

Navas, de 81 años de edad, fue citada por ese organismo de investigación y sometida a un intenso interrogatorio durante cuatro horas por la denuncia sobre la desaparición de su hijo, lo cual fue reprochado por ONG.

“El Estado de ningún modo debe trasladar la carga de la investigación a la denunciante (..) más si el hecho se trata de la desaparición de una persona detenida y de quien el Estado debe tener conocimiento de su paradero y condiciones”, señaló la ONG Justicia, Encuentro y Perdón por la red X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2032602099842715905&partner=&hide_thread=false #ATENCIÓN La reciente citación de la señora Carmen Teresa Navas, de 81 años, constituye un claro ejemplo de revictimización y falta de diligencia administrativa. Someter a una persona de su edad y fragilidad a una jornada de cuatro horas de interrogatorio es un procedimiento… — Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) March 13, 2026

Silencio oficial sobre preso político

Solórzano, quien salió de la clandestinidad en enero tras 17 meses oculta por ser parte del equipo de María Corina Machado, reclamó que "la familia continúa sin saber dónde está Víctor", en declaraciones citadas por agencias.

"Cuando una persona es detenida por el Estado y las autoridades se niegan a informar su paradero, estamos ante una desaparición forzada. Nuestra Constitución lo prohíbe expresamente en su artículo 45, que establece que ninguna autoridad puede practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas, ni siquiera en estados de excepción", aseguró.

La opositora exigió información sobre el paradero de Quero y que "se determinen las responsabilidades correspondientes".

Este caso "vuelve a evidenciar el patrón de graves violaciones de derechos humanos que se ha consolidado en Venezuela, donde la detención arbitraria, la incomunicación y las desapariciones forzadas se han convertido en mecanismos de persecución política", añadió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2033195389147296028&partner=&hide_thread=false La desaparición del preso político Víctor Hugo Quero Navas, detenido arbitrariamente el 1 de enero de 2025, es un hecho de extrema gravedad que compromete la responsabilidad del Estado venezolano.



Su madre, la Sra. Carmen Teresa Navas, de 81 años, ha recorrido cárceles e… — Delsa Solorzano (@delsasolorzano) March 15, 2026

Caso Quero, un enigma

Víctor Hugo Quero Navas, de 51 años, lo apresaron el 1 de enero de 2025 y, lo acusaron “de terrorismo, traición a la patria y otras cosas más”, según informes pero no ha habido información oficial

Su madre ha pedido en diversas ocasiones una fe de vida de Quero en la cárcel El Rodeo I, donde acudido porque en los tribunales de Caracas le dijeron que estaba recluido allí, pero hicieron caso omiso a sus demandas.

El caso ha cobrado mayor relevancia en momentos en que centenares de presos políticos siguen esperando el beneficio de la Ley de Amnistía que “no se está aplicando automáticamente”, dijo Solórzano.

El beneficio ”está quedando a discreción de jueces que durante años han sido instrumentos de la persecución política. La libertad no puede depender de la arbitrariedad. La ley debe cumplirse", agregó.

Este sábado, líder y Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado denunció que el régimen de la jefa encargada Delcy Rodríguez "pretende prolongar el terror" , e instó a la comunidad internacional a "mantenerse alerta, acompañar la demanda legítima de los familiares y organizaciones de derechos humanos y aumentar la presión sobre los represores del régimen".

En febrero, la Asamblea Nacional controlada por el chavismo aprobó la Ley de Amnistía para los procesos de presos políticos desde 1999, en el marco de las conversaciones con el gobierno de EEUU, pero excluye 10 años en el período establecido así como casos relacionados con operaciones militares.

FUENTE: Con informaión EFE, red X