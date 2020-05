Denuncian que chavismo promovió liderazgo entre reos en las cárceles

En el Centro Penitenciario de Los Llanos (Cepella), en Guanare, estado Portuguesa, los presos son de mediana a alta peligrosidad y al igual que en el resto de los penales venezolanos los llamados "pranes" (líderes negativos) son los que mantienen el control.

"Es irrito y absurdo que un preso, llámese como se llame y tenga el sobrenombre que tenga, sea quien controle una cárcel. Es una aberración, algo que va en contra de todas las leyes, y ahora Iris Varela dice que aplicará el nuevo régimen penitenciario cuando la cárcel debió tener el control del Estado desde el principio", opinó la directora del Observatorio Venezolano de Prisiones, Beatriz Carolina Girón, reseñó Caraota Digital.

En la masacre de Guanare del 1 de mayo solo fueron asesinados aquellos reos calificados como “manchados”, los cuales son hombres que no tienen ningún tipo de derecho en la estructura del "pranato" que domina en las cárceles venezolanas. “Si no le pagan al pran, los reclusos no tienen derecho a tener celda, a ocupar un espacio, a ser trasladado para un procedimiento”, explicó, por su parte, la diputada ante la Asamblea Nacional (AN), María Beatriz Martínez.

El "pranato" comenzó a hacerse más notable en las cárceles venezolanas a partir de los años 2007 y 2008 y representa una señal de la ineficiencia del Estado en el sistema penitenciario.

"Aquí hubo ministros como Tareck El Aissami que promovieron que los presos controlaran las cárceles para lavarse las manos. Tamaña irresponsabilidad", dijo Girón.

Los reos del Centro Penitenciario de Los Llanos estaban protestando porque no les estaban entregando la comida que su familia les llevaba. La diputada Martínez explicó que los guardias se las roban.

“Los familiares insisten en que los presos estaban reclamando por alimentos y que, aparentemente, el pran también estaba reclamando una situación que lo involucra a él y a sus intereses (…) La protesta se convirtió en revuelta”, explicó.

Las cárceles de Venezuela se encuentran entre las más violentas del mundo, según registros delObservatorio Venezolano de Prisiones. En el año 2011 ocurrió una masacre en el Rodeo I que se saldó como 22 reos muertos; un año después, en 2012, hubo otro evento similar en Yare II, que resultó con 25 fallecidos.

Cepella es una cárcel construida para 750 reclusos. Sin embargo, la población penal en la actualidad está cerca de los 3.000 presos.