Denuncian que las guerrillas de las FARC y el ELN obligan a votar por Iván Cepeda

Los electores que no cumplieron las órdenes del ELN y de las FARC fueron obligados a dejar su pueblo. (AFP)

BOGOTÁ. La denuncia no es nueva, ya ha ocurrido en diversas ocasiones, o, mejor dicho, elecciones. El patrón del control social por parte de los grupos subversivos es una constante en las zonas remotas de Colombia

Ya antes de que se efectuaran los comicios, se sabía de poblaciones que sufrieron la presión de las disidencias de las FARC y del ELN para que los electores sufragaran por el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, en esta segunda vuelta que se efectuó este 21 de junio.

Apretaron las tuercas como nunca. Expulsaron de sus hogares a familias enteras porque uno de sus miembros había escrito un mensaje a favor de Abelardo De la Espriella en su cuenta de Facebook. Querían amedrentar a la población sometida a su yugo, es relato que divulgó el diario El Mundo.

“Les dieron dos días para irse y no pueden volver”, dijo un vecino de quienes tuvieron que dejarlo todo, casa, siembras, ganado, por orden de las FARC-EP, en la región de El Pato, departamento del Caquetá, al sur de Colombia. A otras familias les concedieron una semana para vender lo que pudieran a fin de instalarse en otro lugar con algún dinero.

Las amenazas alcanzaron también a quienes no acudieran a votar el domingo. No bastaba con respaldar a Iván Cepeda. Como pretendían conseguir un buen caudal electoral, aumentar la participación en las áreas que dominan y contrarrestar los votos de las cabeceras municipales y de las poblaciones grandes, donde no siguen sus consignas, forzaron a todo el mundo a ir a las urnas. Para comprobar que cumplían la orden, exigieron a los votantes fotografiar el tarjetón o, al menos, presentar el certificado electoral expedido por los jurados de votación.

“Si sospechan que no acatan sus órdenes, les colocan una multa económica o los obligan a abandonar la zona donde están viviendo”, señaló el gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz. “Si sospechan que no acatan sus órdenes, les colocan una multa económica o los obligan a abandonar la zona donde están viviendo”, señaló el gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz.

“Es descarada la manera en que los actores criminales ejercen presión sobre las comunidades”. Son las FARC-EP al mando de alias “Calarcá”, nombrado gestor de paz por Gustavo Petro, las que amenazan a los lugareños, sobre todo en los caseríos de Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán.

El constreñimiento electoral no se limita al Caquetá; en Nariño, Chocó, Arauca y Cauca, entre otros departamentos, sucede lo mismo, según denuncias que recogió El Mundo.

En Suárez, tierra natal de la vicepresidenta Francia Márquez, el Frente Jaime Martínez de las FARC-EP de alias 'Mordisco' mandó cerrar toda actividad económica el jueves pasado hasta el lunes 22.

La razón para la medida la daba el Frente Franco Benavides de la citada disidencia guerrillera. Decretó idéntica restricción en la subregión de la Cordillera, en Nariño. “El tema principalmente es para las personas que deben salir a votar por fuera y que se gastan de pronto un día para ir y otro día para venir”, indicó un mando de dicha guerrilla en un audio difundido por WhatsApp.

"Por esa razón se va desde el día jueves, ya se deshabilitan esos trabajos laborales para que no haya excusa de que no salir a votar porque no tuve tiempo".

La democracia secuestrada

Luis Naranjo, líder político opositor y víctima de un brutal atentado que dejó a dos de sus escoltas heridos graves, asegura que, en su natal Arauca, convulsa región fronteriza con Venezuela, “la democracia está secuestrada. El ELN utiliza sus redes políticas y sociales de izquierda, aliadas de Iván Cepeda, para mantener bajo amenazas de destierro, despidos de su trabajo o muerte, a la población civil y a los funcionarios para que voten por su candidato y exigen fotografías de su voto. Las denuncias que recibimos a diario son alarmantes. Exigimos garantías democráticas”.

Aparte del amedrentamiento permanente, en los últimos años las guerrillas han carnetizado [registrado] a todos los pobladores; nadie escapa a su control, y los forasteros solo pueden ingresar a sus territorios solicitando previamente un permiso.

A pesar del alud de evidencias, el citado gobernador Ruiz se queja de la falta de atención del ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Habló con él “y hay como una negación a aceptar la realidad”, señaló.

La disputa por el territorio es otra arista del problema por parte de las FARC de “Calarcá” y de “Mordisco” que también se extiende a la población y la carnetización es para poder controlar a estos ciudadanos".

FUENTE: Con información de El Mundo