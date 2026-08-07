viernes 7  de  agosto 2026
NARCOTRÁFICO

EEUU ofrece más de 100 millones de dólares en recompensas por cabecillas del Cartel Jalisco Nueva Generación

El Departamento de Estado elevó la suma de dinero por información de capos mexicanos y prohibió la entrada de 65 personas vinculadas con la organización

El Cartel Jalisco Nueva Generación fue atacado la Policía Federal de México en operativo con apoyo de EEUU.

El Cartel Jalisco Nueva Generación fue atacado la Policía Federal de México en operativo con apoyo de EEUU.

CORTESÍA / narcoenmexico.com
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El gobierno de EEUU anunció que elevó a más de 100 millones de dólares la recompensa por información que permita la captura de varios cabecillas del Cartel Jalisco Nueva Generación, organización del narcotráfico de México que fue designada como terrorista extranjera por la OFAC en junio pasado.

Además, prohibió la entrada a territorio estadounidense de 65 personas vinculadas al Cartel, uno de los más peligrosos del país limítrofe con EEUU, según informó el Departamento de Estado en una conferencia.

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EEUU ha arreciado su lucha contra las organizaciones del narcotráfico y en los últimos días identificó a siete hombres y una mujer como cabecillas de la organización a cargo de Juan Carlos Valencia González, alias "Pelón", a quien se considera sucesor del fundador del Cartel, Nemesio Oseguera, alias el "Mencho", que fue asesinado durante una operación de captura en Jalisco, en febrero pasado.

Recompensa por el Cartel de México

El Departamento de Estado elevó de 20 a 25 millones de dólares la recompensa por el arresto de Valencia González y hasta 15 millones de dólares por cada uno de los miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Estos son Audias Flores Silva, alias “Jardinero”; Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “Sapo”, y el yerno de Oseguera Cervantes, Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “Chorro”.

También, hasta 10 millones de dólares cada uno para Ricardo Ruiz Velasco, alias “Tripa”; Julio César Montero Pinzón, alias el “Tarjetas”; y Carlos Andrés Rivera Varela, alias la “Firma”, mientras que ofrece hasta dos millones por información sobre Griselda Margarita Arredondo Pinzón.

Narcotráfico, objetivo prioritario

Según la información del Departamento de Estado, a estas recompensas se añade la prohibición de la entrada a EEUU de familiares o socios de personas vinculadas al Cartel Jalisco Nueva Generación, 26 de ellas con visados vigentes revocados.

Mientras, Antonio Oseguera Cervantes, hermano del fallecido alias el "Mencho", está acusado por la justicia estadounidense y el 31 de julio pasado se declaró culpable de cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas.

El gobierno de Trump ha establecido como una de sus prioridades la lucha contra el narcotráfico, debido al tráfico ilegal de fentanilo, un opioide sintético elaborado en México con químicos chinos, que ha ocasionado numerosas muertes por sobredosis.

Trump designó organizaciones terroristas a los principales carteles de la droga en México, así como en países suramericanos, y ha amenazado con llevar a cabo ataques contra ellos dentro de territorio mexicano, una posibilidad que rechaza categóricamente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al considerar que vulneraría la soberanía del país.

FUENTE: Con información de EFE

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