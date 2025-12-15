lunes 15  de  diciembre 2025
VENEZUELA

Denuncian secuestro de dirigente septuagenario de Vente Venezuela; padece de problemas de salud

Melquiades Pulido García, de 70 años de edad, fue interceptado en la vía pública por funcionarios del SEBIN, quienes le indicaron que estaba “solicitado”.

Cortesía Prensa Vente Venezuela
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, partido liderado por María Corina Machado, denunció este lunes el secuestro de Melquiades Pulido García, coordinador de Gestión Pública de la organización política, ocurrido en Caracas en horas de la mañana.

De acuerdo con la denuncia difundida en redes sociales, Pulido García, de 70 años de edad, fue interceptado en la vía pública por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), quienes le indicaron que estaba “solicitado”. Posteriormente, fue trasladado por la fuerza, sin que hasta el momento se haya informado oficialmente su paradero ni las causas formales de la detención.

La organización alertó que el dirigente padece Parkinson y una grave condición de coagulación, lo que requiere atención médica especializada y constante, advirtiendo que su detención arbitraria coloca su vida en riesgo extremo, con posibilidad de infartos o accidentes cerebrovasculares.

Su vida está en grave peligro”, subrayó el Comité de Derechos Humanos del partido opositor en un comunicado difundido en redes sociales.

Represión sistemática

La denuncia ocurre en un contexto de alta tensión política, apenas horas después de la detención arbitraria del director del portal web Punto de Corte y a tan solo días de conocerse la muerte del exgobernador del estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz, figura emblemática de la oposición democrática venezolana, cuyo fallecimiento ha generado conmoción y nuevas alertas sobre el clima de persecución y hostigamiento contra dirigentes políticos.

El hecho también se produce mientras María Corina Machado se encuentra fuera del país, en el marco de actividades internacionales relacionadas con el Premio Nobel de la Paz, circunstancia que, según sectores de la oposición, ha coincidido históricamente con incrementos en las acciones represivas del régimen contra su estructura política y social dentro de Venezuela.

Vente Venezuela denunció que el secuestro de Pulido García se inscribe en una represión sistemática que continúa ampliando la lista de presos políticos, en lo que califican como terrorismo de Estado.

Terrorismo de Estado

“En Venezuela sigue aumentando la cifra de presos políticos y con ella, la urgencia de actuar ante el terrorismo de Estado contra los venezolanos”, señala el comunicado.

La organización exigió la libertad inmediata de Melquiades Pulido García y de todos los presos políticos, así como garantías plenas para su integridad física y acceso inmediato a atención médica especializada.

Hasta el momento, no se conoce información oficial sobre el paradero, las condiciones de detención o los cargos que se le imputarían al dirigente opositor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VenteDDHH/status/2000561547400122809&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con nformación de redes sociales

