María Corina Machado y la izquierda española que encubre a Nicolás Maduro

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.

La primera quincena de diciembre nos deja con un torbellino noticioso, cuyo epicentro es Venezuela. No sólo por la cuenta regresiva que hay contra el Cartel de los Soles y el llamado de la Comunidad Internacional para que el régimen de Nicolás Maduro abandone el poder lo antes posible. También porque la líder opositora y abanderada demócrata, María Corina Machado logró salír del país tras once meses en clandestinidad y llegar a Oslo, donde la aguardaba su Premio Nobel de la Paz.

Mientras el mundo apuesta por el rescate de la libertad en Venezuela, España se puso al lado del régimen dictatorial, dejando de lado el mérito de Machado al asumir la gesta política.

En este sentido, el periodista Albert de Flilippis analizó la actuación de Machado, protagonizando uno de los momentos históricos más importantes de la actualidad. Su llegada marcó un momento simbólico para miles de venezolanos dentro y fuera del país, que siguen de cerca su agenda en la capital noruega.

AFP__La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, en la madrugada del 11 de diciembre de 2025. También fue homenajeada en Canadá la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien saluda desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, en la madrugada del 11 de diciembre de 2025. AFP

Empezando porque en octubre, cuando se anunció quién se alzaba con el Premio Nobel, el jefe de Estado Español salió al paso advirtiendo que nunca había felicitado a ningún laureado, hecho que no es verdad pues en su propia cuenta de X hay mensajes donde se ha pronunciado sobre anteriores seis galardonados.

Sánchez respalda a Maduro

El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, consideró en una entrevista que los ataques estadounidenses contra supuestas narcolanchas cerca de las costas de Venezuela eran acciones "extrajudiciales" e "inaceptables".

Desde septiembre, Estados Unidos desplegó una importante fuerza militar en el Caribe con el pretexto de luchar contra las redes de narcotráfico en Venezuela que, según Washington, están vinculadas al régimen de Nicolás Maduro.

Los ataques contra embarcaciones que supuestamente transportaban drogas dejaron al menos 87 muertos.

"En mi opinión, estas operaciones extrajudiciales son inaceptables porque debilitan el derecho internacional", afirmó Sánchez en una entrevista publicada en el semanario italiano L'Espresso.

"Poner en cuestión el derecho internacional es nuevamente preocupante", insistió el dirigente socialista español. También dijo que estas operaciones alimentan las críticas sobre "la incoherencia de Occidente cuando se habla del doble rasero".

"Tenemos que encontrar caminos para el diálogo y para una resolución pacífica de esta crisis", agregó.

El periodista español Ángel Expósito, director y presentador del programa La Linterna de COPE, lanzó una contundente advertencia sobre el caso de Hugo “El Pollo” Carvajal y su posible impacto político en España, especialmente por los nombres que el exjefe de inteligencia venezolano estaría dispuesto a revelar.

En su videoblog, Expósito subrayó que “lo siguiente que nos va a estallar en la cara es Venezuela y determinados nombres propios que todos tenemos en la cabeza”, mencionando directamente al expresidente del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Expósito aseguró que España afrontará “mesecitos complicados” por las revelaciones que podría aportar Carvajal, actualmente preso en Estados Unidos por delitos de narcotráfico y crimen organizado relacionados con la cúpula chavista.

“Cuando digo que nos va a estallar en la cara, me refiero a España y a los aledaños del gobierno”, afirmó. “El Pollo Carvajal —que es un pájaro de cuidado— se va a poner a tirar de la manta. ¿Hasta dónde? ¿Con qué credibilidad? No lo sé. Pero ruido, seguro”.

zapatero-madurojpg José Luis Rodríguez Zapatero, socialista español, y Nicolás Maduro en Venezuela. AFP

Tres claves que explican la gravedad

El periodista desglosó tres elementos que, a su juicio, convierten el caso Carvajal en un riesgo político de alto voltaje:

Venezuela como nido de espionaje: “Es un nido de espías de escuela cubana, o sea, rusa. Carvajal era el jefe de todos. Información tiene de sobra”.

Un narcoestado globalizado: Expósito advirtió sobre la expansión regional del crimen organizado desde Venezuela hacia Colombia, el Caribe, Brasil, Ecuador, Perú, México y Estados Unidos. “Ojito con el drama”, remarcó.

Un fraude electoral silenciado: recordó el “fraude electoral histórico” ocurrido hace año y medio en Venezuela, ante la pasividad de gran parte de la comunidad internacional. “Ahí sigue el tío (Nicolás Maduro) ante el cinismo del mundo entero, con todos mirando para otro lado, entre ellos España”.

El mensaje final del periodista fue directo: “Atentos a las pantallas, que el nombre de ZP va a salir otra vez, más pronto que tarde”.

FUENTE: Con información de AFP