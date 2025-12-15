lunes 15  de  diciembre 2025
ANÁLISIS

María Corina Machado y la izquierda española que encubre a Nicolás Maduro

Mientras el mundo apuesta por el rescate de la libertad en Venezuela, España se puso al lado del régimen dictatorial

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega&nbsp; Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La primera quincena de diciembre nos deja con un torbellino noticioso, cuyo epicentro es Venezuela. No sólo por la cuenta regresiva que hay contra el Cartel de los Soles y el llamado de la Comunidad Internacional para que el régimen de Nicolás Maduro abandone el poder lo antes posible. También porque la líder opositora y abanderada demócrata, María Corina Machado logró salír del país tras once meses en clandestinidad y llegar a Oslo, donde la aguardaba su Premio Nobel de la Paz.

Mientras el mundo apuesta por el rescate de la libertad en Venezuela, España se puso al lado del régimen dictatorial, dejando de lado el mérito de Machado al asumir la gesta política.

Lee además
María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
POLÍTICA

María Corina Machado respalda mayor presión internacional contra Maduro para forzar su salida
También fue homenajeada en Canadá la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien saluda desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, en la madrugada del 11 de diciembre de 2025.
POLÍTICA

María Corina Machado señala que para lograr la libertad venezolana hace falta "la fuerza"

En este sentido, el periodista Albert de Flilippis analizó la actuación de Machado, protagonizando uno de los momentos históricos más importantes de la actualidad. Su llegada marcó un momento simbólico para miles de venezolanos dentro y fuera del país, que siguen de cerca su agenda en la capital noruega.

AFP__La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, en la madrugada del 11 de diciembre de 2025.
También fue homenajeada en Canadá la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien saluda desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, en la madrugada del 11 de diciembre de 2025.

También fue homenajeada en Canadá la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien saluda desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, en la madrugada del 11 de diciembre de 2025.

Empezando porque en octubre, cuando se anunció quién se alzaba con el Premio Nobel, el jefe de Estado Español salió al paso advirtiendo que nunca había felicitado a ningún laureado, hecho que no es verdad pues en su propia cuenta de X hay mensajes donde se ha pronunciado sobre anteriores seis galardonados.

Embed

Sánchez respalda a Maduro

El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, consideró en una entrevista que los ataques estadounidenses contra supuestas narcolanchas cerca de las costas de Venezuela eran acciones "extrajudiciales" e "inaceptables".

Desde septiembre, Estados Unidos desplegó una importante fuerza militar en el Caribe con el pretexto de luchar contra las redes de narcotráfico en Venezuela que, según Washington, están vinculadas al régimen de Nicolás Maduro.

Los ataques contra embarcaciones que supuestamente transportaban drogas dejaron al menos 87 muertos.

"En mi opinión, estas operaciones extrajudiciales son inaceptables porque debilitan el derecho internacional", afirmó Sánchez en una entrevista publicada en el semanario italiano L'Espresso.

"Poner en cuestión el derecho internacional es nuevamente preocupante", insistió el dirigente socialista español. También dijo que estas operaciones alimentan las críticas sobre "la incoherencia de Occidente cuando se habla del doble rasero".

"Tenemos que encontrar caminos para el diálogo y para una resolución pacífica de esta crisis", agregó.

Zapatero en la mira: las nuevas revelaciones del "Pollo" Carvajal

El periodista español Ángel Expósito, director y presentador del programa La Linterna de COPE, lanzó una contundente advertencia sobre el caso de Hugo “El Pollo” Carvajal y su posible impacto político en España, especialmente por los nombres que el exjefe de inteligencia venezolano estaría dispuesto a revelar.

En su videoblog, Expósito subrayó que “lo siguiente que nos va a estallar en la cara es Venezuela y determinados nombres propios que todos tenemos en la cabeza”, mencionando directamente al expresidente del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Expósito aseguró que España afrontará “mesecitos complicados” por las revelaciones que podría aportar Carvajal, actualmente preso en Estados Unidos por delitos de narcotráfico y crimen organizado relacionados con la cúpula chavista.

“Cuando digo que nos va a estallar en la cara, me refiero a España y a los aledaños del gobierno”, afirmó. “El Pollo Carvajal —que es un pájaro de cuidado— se va a poner a tirar de la manta. ¿Hasta dónde? ¿Con qué credibilidad? No lo sé. Pero ruido, seguro”.

zapatero-madurojpg
José Luis Rodríguez Zapatero, socialista español, y Nicolás Maduro en Venezuela.

José Luis Rodríguez Zapatero, socialista español, y Nicolás Maduro en Venezuela.

Tres claves que explican la gravedad

El periodista desglosó tres elementos que, a su juicio, convierten el caso Carvajal en un riesgo político de alto voltaje:

  • Venezuela como nido de espionaje: “Es un nido de espías de escuela cubana, o sea, rusa. Carvajal era el jefe de todos. Información tiene de sobra”.

  • Un narcoestado globalizado: Expósito advirtió sobre la expansión regional del crimen organizado desde Venezuela hacia Colombia, el Caribe, Brasil, Ecuador, Perú, México y Estados Unidos. “Ojito con el drama”, remarcó.

  • Un fraude electoral silenciado: recordó el “fraude electoral histórico” ocurrido hace año y medio en Venezuela, ante la pasividad de gran parte de la comunidad internacional. “Ahí sigue el tío (Nicolás Maduro) ante el cinismo del mundo entero, con todos mirando para otro lado, entre ellos España”.

El mensaje final del periodista fue directo: “Atentos a las pantallas, que el nombre de ZP va a salir otra vez, más pronto que tarde”.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

El silencio de la izquierda ante María Corina Machado: la derrota moral del progresismo

María Corina Machado padece una fractura vertebral desde su agitada salida de Venezuela

El Nobel y la verdad venezolana

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Gloria Romero Roses, candidata demócrata a la Cámara de Representantes de Florida por el Distrito 113.
ELECCIONES FLORIDA

Candidata demócrata a la Cámara de Florida por Distrito 113: "La gente necesita menos teatro político"

El actor y director estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner en la 46.ª gala de los Kennedy Center Honors en el Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, D. C., el 3 de diciembre de 2023.  
SUCESOS

Arrestan a Nick Reiner, principal sospechoso del homicidio de Rob y Michelle Reiner

Una persona muestra un cartel con la imagen del candidato presidencial chileno José Antonio Kast, del Partido Republicano, en el que se lee su nombre y Presidente de la República de Chile, tras conocerse los primeros resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago, el 14 de diciembre de 2025.  video
TRIUNFO

Chile gira a la derecha: José Antonio Kast es elegido presidente

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra tras marcar su segundo gol durante un partido de la liga española ante el RCD Espanyol en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 20 de septiembre de 2025. 
FÚTBOL

Real Madrid le brinda respiro a Xabi Alonso con sufrida victoria ante el Alavés

Pedro Mario Burelli.
POLÍTICA

Empresario venezolano explica por qué Noruega a la vez que entrega Nobel a María Corina no ha actuado en consecuencia contra Maduro

Te puede interesar

José Antonio Kast.
TRIUNFO ELECTORAL

Liderazgo republicano del sur de Florida celebra giro conservador en Chile

Por Daniel Castropé
María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
Según su portavoz

María Corina Machado padece una fractura vertebral desde su agitada salida de Venezuela

El actor y director estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner en la 46.ª gala de los Kennedy Center Honors en el Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, D. C., el 3 de diciembre de 2023.  
SUCESOS

Arrestan a Nick Reiner, principal sospechoso del homicidio de Rob y Michelle Reiner

Precio de la gasolina en Florida baja ante las fiestas. 
COMBUSTIBLE MÁS BARATO

El precio de la gasolina en Florida baja a $2.81 por galón, el nivel más bajo desde 2021, según AAA

Esta foto, tomada y recibida del Departamento del Primer Ministro de Nueva Gales del Sur el 15 de diciembre de 2025, muestra al primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns (izq.), hablando con Ahmed Al Ahmed, el hombre que detuvo y desarmó a uno de los atacantes de Bondi Beach, en el Hospital St George de Sídney.  
RECONOCIMIENTO

¿Quién es el héroe que desarmó a uno de los terroristas en Australia?