martes 7  de  octubre 2025
SALUD

Detección de cáncer de mama: pautas y debate sobre la mamografía en EEUU

Organizaciones como el ACR y la Red Nacional Integral del Cáncer (NCCN) sugieren iniciar la mamografía anual a partir de los 30 años

Imagen referencial.&nbsp;

Imagen referencial. 

unsplash
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La detección temprana del cáncer de mama es una prioridad de salud pública y la mamografía sigue siendo el método de elección. Sin embargo, las organizaciones médicas de Estados Unidos han emitido directrices diversas sobre la edad y la frecuencia para iniciar el cribado, lo que subraya la necesidad de que la decisión sea individualizada y tomada en consulta con el médico.

Para la mayoría de las mujeres consideradas con riesgo promedio, el consenso entre varias sociedades profesionales (como el Colegio Estadounidense de Radiología - ACR y la Sociedad de Imagenología Mamaria - SBI) es iniciar las mamografías de detección anualmente a partir de los 40 años. Los defensores de esta práctica argumentan que la revisión anual es crucial para detectar tumores de crecimiento rápido. En contraste, otras entidades, como el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE. UU. (USPSTF), recomiendan un cribado cada dos años, a partir de los 40, citando preocupaciones sobre el costo y la tasa de falsos positivos que genera la frecuencia anual, reseña el portal web breastcancer.org.

Lee además
Pertenecer al género femenino es el mayor factor de riesgo en el caso del cáncer de mama
SALUD

Estudio descubre vínculos de la diabetes tipo 2 con el cáncer de mama
La modelo venezolana Osmariel Villalobos. 
FAMOSOS

Presentadora Osmariel Villalobos revela que padece cáncer de mama

Las recomendaciones cambian significativamente para las personas con factores de riesgo elevados (como mutaciones genéticas o antecedentes familiares fuertes). Organizaciones como el ACR y la Red Nacional Integral del Cáncer (NCCN) sugieren iniciar la mamografía anual a partir de los 30 años. Adicionalmente, se recomienda comenzar con una Resonancia Magnética (RM) de mama anual entre los 25 o 35 años, dependiendo del factor de riesgo específico de la paciente. El ACR aconseja a todas las mujeres, en especial a aquellas de ascendencia judía asquenazí o mujeres negras, buscar una evaluación de riesgo antes de los 25 años.

Aunque la investigación es limitada, las personas transgénero y no binarias con tejido mamario deben considerar el cribado regular. Para hombres trans, la decisión se basa en la edad y los factores de riesgo, mientras que para mujeres trans influye la edad y el tiempo de duración del tratamiento hormonal de feminización. Respecto a los hombres cisgénero, la mamografía no se recomienda de forma rutinaria, salvo en aquellos con un riesgo superior al promedio, como los portadores de mutaciones en los genes BRCA1 o BRCA2, quienes deberían considerar el cribado anual a partir de los 50 años.

Para las personas mayores de 74 años, las recomendaciones varían: algunas organizaciones aconsejan continuar con la mamografía anual si la expectativa de vida supera los 10 años, mientras que otras indican que la evidencia es insuficiente. La decisión final debe basarse en el estado de salud y las preferencias de tratamiento del individuo.

Finalmente, la detección post-cirugía depende del procedimiento: una mastectomía simple requiere mamografías en el lado no afectado, mientras que después de una lumpectomía, generalmente se continúa con el cribado anual.

FUENTE: Redacción

Temas
Te puede interesar

Avances de la medicina de precisión en cáncer de mama permiten "tratamientos a la carta", según experta

Símbolos de la Cuba eterna

EEUU registra el número de detenciones de migrantes más bajo en la frontera sur desde hace 55 años

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el primer ministro de Canadá Mark Carney.
CASA BLANCA

Trump evoca "grandes avances" en diálogo comercial con Canadá

Matanza en Israel, el 7 de octubre, de alto impacto sicológico para israelíes.
MUNDO

A dos años de la masacre de Hamás en Israel y guerra en Gaza

Captura de pantalla de Taylor Swift en la boda de Selena Gómez / Instagram
CELEBRIDADES

Salen a la luz imágenes de Taylor Swift en la boda de Selena Gómez

Gonzalo González.
SUCESOS

"Vine a matar venezolanos", arrestan a un hombre por amenazas xenófobas en tienda de Miami

Shakira actúa un concierto de la gira Las mujeres ya no lloran, en Bogotá. 
MÚSICA

Shakira celebra 30 años de icónico álbum "Pies Descalzos"

Te puede interesar

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
SEGURIDAD NACIONAL

La Casa Blanca oficializa "conflicto armado" contra cárteles y pone al régimen de Maduro bajo la lupa

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el primer ministro de Canadá Mark Carney.
CASA BLANCA

Trump evoca "grandes avances" en diálogo comercial con Canadá

Imagen de la fachada en remodelación de la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington.
EEUU

Corte Suprema examina caso sobre "terapias de conversión de género" en menores

Trenes de Union Pacific en una zona de carga de contenedores en Los Ángeles, California.
COMERCIO

La OMC mejora sus previsiones sobre el comercio mundial

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te (izq.), y el presidente estadounidense Donald Trump. 
DECLARACIONES

Taiwán ve a Trump "merecedor del Nobel de la Paz" si logra que China renuncie a las hostilidades