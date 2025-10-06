Presentadora Osmariel Villalobos revela que padece cáncer de mama

MIAMI.- La modelo y presentadora venezolana Osmariel Villalobos compartió que fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa temprana. El anuncio lo hizo en un video que compartió en Instagram, donde expuso que tras sentirse un bulto en su seno, fue al médico.

"Hace unos meses me sentí una pelotica en mi seno derecho, fui a mi ginecólogo para revisármela y resultó ser que esa pelotica no era nada, pero durante el examen encontraron una bolita mucho más pequeña que yo ni siquiera había notado. Esa sí llamó la atención del doctor. Y me mandaron a hacer una biopsia”, dijo la modelo en días atrás cuando compartió la situación.

Días más tarde llegó el resultado de la biopsia que confirmaba el padecimiento: carcinoma ductal in situ (DCIS), una forma temprana de cáncer de mama .

"Sí, la palabra cáncer asusta, es fuerte, pero en este caso también significa que algo se detectó antes de que se volviera más serio, se detectó a tiempo, y eso me da una gran ventaja. Estoy enfrenta", señaló. "Jamás pensé que me tocaría a mí y un día de repente el cáncer tocó mi puerta. Sí esa palabra que uno nunca cree que va a escuchar tan cerca, una realidad que me tocó de pronto".

Tratamiento

A propósito del mes rosa, cuando se conmemora la lucha contra el cáncer de mama, la venezolana ha expuesto su caso con la intención de ayudar a mujeres que atraviesen el mismo diagnóstico e instar a otras a hacerse un chequeo regular.

Asimismo, Villalobos se someterá a una cirugía llamada lumpectomía, donde se le extirpará el tumor y parte del tejido que lo rodea; posteriormente recibirá radioterapia y tomará un medicamento llamado tamoxifeno.

“No es fácil pero, ¿saben qué? Estoy agradecida porque lo encontré a tiempo y porque tengo la oportunidad de compartir este proceso con ustedes. A veces me pregunto por qué a mí si soy sana, si me cuido, pero entendí que el cáncer no siempre tiene lógica. A veces viene a detenerte, a obligarte a escuchar, a valorarte de verdad”.

“Hoy más que nunca sé que el amor propio también es prevención, es tocarte, es hacerte la mamografía, es hablar del tema porque detectarlo a tiempo puede salvar tu vida, como está salvando la mía. Este octubre no es un octubre cualquiera, llevo una historia y un mensaje: ámate, cuídate y no postergues tu salud”.