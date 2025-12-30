martes 30  de  diciembre 2025
BOLIVIA

Detienen a excandidato presidencial del MAS por resistirse a chequeo de rutina en un aeropuerto

Eduardo del Castillo fue arrestado al negarse a someterse a un control rutinario cuando se disponía a tomar un vuelo internacional en Santa Cruz

El candidato del oficialista MAS Eduardo del Castillo compitió en las elecciones de Bolivia, luego de que el presidente Luis Arce anunció el 13 de mayo que no concurrirá a la reelección.

El candidato del oficialista MAS Eduardo del Castillo compitió en las elecciones de Bolivia, luego de que el presidente Luis Arce anunció el 13 de mayo que no concurrirá a la reelección.

Cuenta de Eduardo del Castillo en X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA PAZ.- El excandidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS) Eduardo del Castillo fue detenido este martes cuando se disponía a tomar un vuelo internacional que lo llevaría a China, desde el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, Bolivia y se negó a someterse a controles de seguridad, informaron agencias.

Del Castillo denunció en una breve declaración a los medios que su detención obedeció a razones políticas.

Sin embargo, las autoridades aeroportuarias aseguraron que el político y exministro de gobierno de Luis Arce se negó a someterse a un control de rutina, necesario para abordar el avión.

Del Castillo estaba con su cuñado en el terminal aéreo y ambos fueron trasladados a dependencias policiales en el municipio de Warnes, también en el departamento de Santa Cruz.

No se ha informado hasta el momento si fue dejado en libertad.

Detenido por no pasar por controles

Según la información, Del Castillo se disponía a tomar un vuelo hacia Chile, desde donde tenía previsto tomar otro avión hasta China, cuando fue interceptado momentos antes de subir a la aeronave comercial.

El político del MAS ya había superado el control de migración, pero adoptó "una conducta obstructiva y de desobediencia a la autoridad, impidiendo el normal desarrollo de los procedimientos de seguridad, lo que ocasionó interferencias en el embarque de pasajeros y el retraso de un vuelo internacional", explico el viceministro de Defensa y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, a medios.

"Todos podemos ser sometidos a una inspección y todos debemos cumplirla. Ninguna persona está por encima de estos controles que existen para proteger la seguridad colectiva", dejó claro el funcionario, quien destacó que durante el hecho se respetaron los derechos constitucionales de los dos detenidos.

Se espera que en el transcurso del día Del Castillo preste declaración por un supuesto delito de obstrucción al trabajo policial, según informó el diario 'El Deber', citado por las agencias.

Del Castillo compitió en la primera vuelta de las elecciones de agosto pasado pero fue derrotado al no lograr superar el 3% de los votos, lo que representó el cierre de casi dos décadas de gobiernos de izquierda en Bolivia.

En los últimos días, el expresidente Arce también fue detenido y enviado a prisión preventiva por cinco meses, mientras avanza un proceso penal en su contra por corrupción.

FUENTE: Europa Press

