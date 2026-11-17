Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU realizan la detención de los migrantes (U.S Customs and Border Protection)

LOS ÁNGELES -- Al menos 81 personas fueron detenidas frente a la costa del sur de California, después de que la Guardia Costera y autoridades federales interceptaran cuatro embarcaciones dedicadas al tráfico de inmigrantes en un operativo el 7 y 8 de noviembre, informó este martes la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU (CBP, por sus siglas en inglés).

Las operaciones de control comenzaron a mediodía del sábado 7 de noviembre, cuando tripulaciones de Operaciones Aéreas y Marítimas de CBP interceptaron simultáneamente dos embarcaciones frente a la costa de la isla Catalina, ubicada en la costa de Los Ángeles.

FRONTERA Presidenta de México asegura que "no hay ninguna caravana" migrante hacia EEUU, tras amenaza de Trump

La primera embarcación interceptada, descrita como una lancha con cabina y dos motores, transportaba a 18 migrantes.

Una unidad marítima de Long Beach, en coordinación con el USS Kingsville de la Marina y un destacamento de aplicación de la ley de la Guardia Costera, interceptó una embarcación de doble motor con las 18 personas a bordo, aproximadamente 12 millas al este de la isla.

Los ocupantes fueron trasladados a Newport Harbor y posteriormente entregados a agentes de la Patrulla Fronteriza de San Clemente para su procesamiento.

Simultáneamente, una unidad marítima de San Diego cortó el paso a una segunda embarcación con 23 personas a bordo. Todos los detenidos fueron llevados a Oceanside Harbor y puestos a disposición de CBP.

El sábado 7 de noviembre, el guardacostas John Witherspoon (WPC 1158) interceptó una tercera embarcación en aguas del sur de California y detuvo a las 22 personas que viajaban en ella.

La embarcación iba a aguas internacionales

La tarde del 8 de noviembre, una aeronave de patrulla marítima avistó una embarcación blanca con cabina, de entre 24 y 26 pies de eslora, que navegaba hacia el norte desde aguas internacionales.

El guardacostas Witherspoon y una embarcación de CBP siguieron la nave hasta que una tripulación de la Guardia Costera la interceptó a unos 35 kilómetros (22 millas) de la costa de Encinitas, California.

La embarcación transportaba a 18 ciudadanos mexicanos: nueve hombres, seis mujeres y tres menores de edad, entre los que se identificaron al menos dos familias.

Tras la intercepción, las 18 personas fueron trasladadas a Ballast Point, donde agentes de la Patrulla Fronteriza de Imperial Beach asumieron su custodia y posteriormente las llevaron a la estación de San Clemente.

Las autoridades procesaron a dos unidades familiares y transfirieron a las 13 personas restantes a la oficina de Operaciones de Detención y Deportación de ICE.

Evitar el tráfico de inmigrantes

W. Hunter Robinson, director ejecutivo de la región suroeste de la Oficina de Operaciones Aéreas y Marítimas (AMO) de CBP, dijo en un comunicado que las interceptaciones marítimas forman parte del esfuerzo del gobierno del presidente Donald Trump para evitar el tráfico de inmigrantes.

“Los contrabandistas sin escrúpulos ponen en peligro la vida de cualquiera —incluidos niños pequeños— al transportar personas en embarcaciones sobrecargadas en alta mar, solo por ganar dinero. Seguiremos desplegando nuestros recursos aéreos y marítimos para detener estos peligrosos intentos de contrabando y mantener a nuestras comunidades a salvo”, agregó.

FUENTE: Coin información de EFE/ KSDY50