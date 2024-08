Díaz-Canel desinforma y llama "fascista" al pueblo venezolano

ESPECIAL/ LA HABANA .- Ante la desinformación de la dictadura en Cuba, Saúl, ingeniero industrial retirado, afirmó que “el mejor regalo que me hizo mi hija, radicada en Miami, fue comprarme un televisor inteligente”, mientras veía las noticias sobre las protestas en Venezuela trasmitida por CNN en español.

“Hace dos años conseguimos internet por la izquierda (de alguien) y podemos ver en pantalla ancha y a todo color noticias de cualquier parte del mundo. Con lo cara que está la vida, el único esparcimiento que tenemos es ese”, comentó Saúl.

Y contó además que, por Revolico, sitio web de compra y venta, contrató un servicio que por 1.500 pesos cubanos al mes (poco más de cuatro dólares al cambio). "Me da la opción de ver Netflix, HBO y un montón de canales de televisión. Por YouTube sigo los programas de Otaola, Eliécer Ávila y Juan Juan Almeida, entre otros que abordan temas cubanos. Ahora puedo contrastar las noticias. La prensa controlada por el gobierno me engañó durante seis décadas", afirmó.

Internet

Con la llegada de internet a la Isla, los medios de propaganda de la dictadura perdieron el monopolio de la información. Actualmente, más de siete millones de cubanos tienen acceso a internet de datos en sus teléfonos móviles.

“La primera conexión de Cuba a internet se produjo el 22 de agosto de 1996 desde el Capitolio Nacional. En 28 años la conectividad en el país ha crecido enormemente. Pero la velocidad sigue siendo muy mala, si la comparamos con otras naciones de la región, sin contar que hay sitios bloqueados y que, si sube videos o hace comentarios que las autoridades consideran ‘contrarrevolucionarios’, pueden aplicar una multa de 3.000 pesos (unos ocho dólares) por el decreto- ley 370. Así y todo, cada vez más cubanos acceden a las redes sociales y son más críticos con el gobierno”, expresó un especialista de ETECSA, la única empresa proveedora de la red digital en Cuba.

“Cuando se abrieron las salas de navegación y los parques públicos conectados por wifi, el uso de internet por parte de los cubanos era meramente comunicacional, para hablar con parientes o amigos, buscar información deportiva, opciones de trabajo o estudio en el extranjero y temas alejado de la política. En un primer momento el servicio de internet era muy caro. Comenzó costando 4.50 pesos la hora, cuando el salario promedio era de 600 pesos. Luego, con la inflación, acceder a internet es más asequible. La gente busca contactar y conocer los protocolos a seguir en las rutas migratorias desde Centroamérica a la frontera sur de Estados Unidos, pero cada vez más las personas utilizan internet como una tribuna para descargar su descontento e informarse de la otra Cuba que no les cuenta la prensa oficial. También para conocer lo que sucede en Venezuela, Nicaragua, México y Brasil, entre otros países donde tienen familiares y amigos, que han emigrado o trabajan en misiones del gobierno. La prensa independiente y los comunicadores populares influyentes cubanos han multiplicado el número de seguidores. Los medios del Gobierno apenas tienen credibilidad. Ya muy pocos confían en la narrativa del periódico Granma y sitios digitales como Cubadebate”, explicó el especialista.

Yadira, licenciada en comunicación social, afirmó que “a las personas que les gusta estar bien informadas, suelen contrastar las noticias con fuentes fiables. Y cuando verificas la información, te das cuenta de que los cubanos estamos sometidos a un bombardeo propagandístico tremendo. En Cuba hay dos canales extranjeros de noticias que trasmiten las 24 horas, Tele Sur y RT (Russia Today) y una parte importante de su contenido está manipulado o es una mentira abierta y comprobable. Los medios nacionales son aún peor. Siempre venden una matriz de opinión donde las cosas marchan bien. Pero la realidad es bien distinta. En temas como la invasión de Rusia a Ucrania o en estos momentos el fraude masivo de las elecciones en Venezuela, la mentira y manipulación de la prensa oficial ha quedado en evidencia”.

Opciones

Años después, 44 específicamente, Saúl, el ingeniero industrial jubilado, recordó que, en 1980, cuando estudiaba en la CUJAE, hoy Universidad Tecnológica, ubicada en el municipio Marianao, al oeste de La Habana, “estaba tan desinformando y adoctrinado que nunca supe de la derrota de las tropas soviéticas en Afganistán ni del surgimiento del sindicato polaco Solidaridad en los astilleros de Gdansk. Con retraso me enteré de la caída del Muro de Berlín, del fusilamiento del dictador rumano Nicolae Ceaucescu y su esposa, la desaparición del comunismo en Europa del Este y posteriormente la desintegración de la URSS".

Nunca la prensa estatal ofreció noticias verídicas sobre esos acontecimientos. “Lo más que supe fue de la perestroika y la glasnost instaurada por Mijail Gorbachov y fue gracias a Novedades de Moscú y Sputnik, dos publicaciones soviéticas en español que vendían en los estanquillos de periódicos. Yo solo veía la televisión nacional y leía Granma, Bohemia y Juventud Rebelde”, rememoró Saúl.

Con los sucesos de Venezuela pasa lo mismo. Yordan, emprendedor privado, consideró que la “capacidad de confundir y engañar a la gente que tiene la prensa estatal es increíble. Raya en lo absurdo. A veces pienso que se quedaron varados en la etapa del socialismo soviético cuando no existía internet, teléfonos celulares y en Cuba no se veía televisión por cable. Son unos estúpidos, creen que el pueblo es tonto, y publican un montón de noticias falsas que, con un rápido repaso por medios internacionales en internet, puedes comprobar que mienten. Cada día que pasa, el Gobierno se distancia más del pueblo. La gente quiere una cosa y ellos hacen otra. Es una vergüenza que los dirigentes cubanos sean aliados y respalden a criminales como Daniel Ortega y su mujer, tipos siniestros como Putin, al loco de Corea del Norte y al desagradable de Maduro, un personaje que siempre está gritando, insultando y no le dice la verdad ni al médico que lo atiende. Cualquiera que navega por internet puede ver decenas de videos de las golpizas y abusos de los colectivos chavistas. Y saber que Edmundo González le ganó a Maduro”.

Los medios de la dictadura cubana no han publicado una línea sobre los venezolanos que murieron en las protestas. Al cierre de esta edición, la organización Vente Venezuela reporta 13 muertos.

Tampoco informa sobre la repulsa mundial, incluyendo gobiernos de izquierda como el de Lula en Brasil, Boric en Chile o Petro en Colombia que le piden a Maduro que muestre las actas de las elecciones.

Al contrario. El régimen de La Habana supuestamente ha enviado ayuda a Caracas en vuelos fantasmas y el gobernante Díaz-Canel llama fascistas a los venezolanos que reclaman sus derechos en las calles.

Hace tiempo que el castrismo perdió la credibilidad entre los ciudadanos. La realidad los ha dejado en evidencia. Viven atrapados en el pasado.