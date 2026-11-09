Dinorah Figuera confirma que la renovación del CNE será discutida en nueva ronda de diálogo

La jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, asiste a la tercera ronda de diálogo político con el gobierno interino de Venezuela en el hotel Meliá de Caracas el 14 de octubre de 2026.

MIAMI.- La renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la modificación de las normas que regulan el funcionamiento de los partidos políticos figuran entre las prioridades de la oposición venezolana de cara a la nueva ronda de negociaciones prevista para este 12 de noviembre.

Así lo adelantó la dirigente Dinorah Figuera, quien explicó que la discusión sobre las condiciones electorales será uno de los ejes de esta nueva etapa de conversaciones entre los distintos factores políticos venezolanos.

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En una entrevista difundida en redes sociales, Figuera destacó la necesidad de avanzar en reformas que permitan recuperar la institucionalidad democrática y establecer condiciones para que los venezolanos puedan ejercer plenamente sus derechos políticos.

La dirigente señaló que la revisión de la Ley de Partidos Políticos forma parte de los primeros asuntos que deberán abordarse, en un contexto en el que la oposición reclama cambios estructurales para garantizar una competencia electoral libre.

El CNE, en el centro de la discusión

La conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral representa uno de los puntos centrales de la agenda opositora. La discusión busca abordar la independencia del organismo y las garantías necesarias para que los próximos procesos electorales cuenten con legitimidad y transparencia.

Figuera considera que la reorganización del sistema político no puede desligarse de la necesidad de contar con un árbitro electoral que ofrezca confianza a los ciudadanos y permita la participación de las distintas fuerzas políticas.

La revisión de las reglas electorales también resulta determinante para avanzar hacia un proceso que garantice condiciones de igualdad entre los participantes y respete la voluntad expresada en las urnas.

Una agenda de cambios institucionales

La ronda de conversaciones del próximo 12 de noviembre se enmarca en los esfuerzos por establecer una ruta de reformas políticas e institucionales en Venezuela, con participación de representantes de distintos sectores y bajo el auspicio de Estados Unidos.

Entre los desafíos de este proceso está traducir las discusiones en acuerdos concretos que permitan recuperar las garantías democráticas, restablecer los derechos políticos y avanzar hacia una transformación institucional.

La renovación del CNE se presenta así como una de las principales pruebas para determinar si las negociaciones pueden producir cambios efectivos en el sistema político venezolano.

FUENTE: Con información Lupa Digital/ Infoable/ Negocios Venezuela/La Patilla/Infoabe