Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela controlado por el régimen de Maduro.

MIAMI.- Familiares de presos políticos informaron este lunes que impugnaron las candidaturas de una decena de personas que aspiran a integrar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, por considerar que han "violado derechos humanos en el país".

El proceso para renovar el máximo tribunal se encuentra en su primera fase, con la postulación de más de mil candidatos que aspiran a ocupar uno de los 32 cargos disponibles en esta corte, señalada por la oposición de actuar al servicio del chavismo.

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Representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) defensoras de los derechos humanos denunciaron que varios de los postulados no reúnen las condiciones para ocupar esos cargos, debido a presuntos conflictos de intereses y falta de credenciales profesionales.

"Estos son solo 10 de los principales torturadores y violadores de derechos humanos que hoy pretenden engañar a la comunidad internacional postulándose ante una nueva reforma judicial", declaró a los medios Andreína Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel.

Cuestionan a jueces y fiscales vinculados a casos políticos

Entre los candidatos impugnados figuran jueces de tribunales contra el terrorismo y fiscales que participaron en procesos judiciales contra personas que posteriormente terminaron encarceladas por motivos políticos.

"Esta semana, de manera individual, muchas víctimas están documentando impugnaciones" contra otro grupo de abogados que "han sido parte del aparato represivo del Estado venezolano", agregó Baduel.

Entre los aspirantes también se encuentra la actual presidenta del Tribunal Supremo, Caryslia Rodríguez, abogada y militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Asimismo, se postularon jueces que participaron en el proceso que terminó con el encarcelamiento y la condena, en 2009, de la exjueza venezolana María de Lourdes Afiuni, quien fue liberada el 7 de agosto. La ONU calificó ese caso de "arbitrario" y lo señaló como una muestra de la escasa separación de poderes en Venezuela.

Al proceso también se han incorporado académicos y defensores de derechos humanos que aspiran a formar parte del máximo tribunal.

Reforma judicial bajo presión de Washington

La renovación del Tribunal Supremo forma parte de los acuerdos alcanzados en una mesa de diálogo para una transición democrática entre el mandato interino y un sector de la oposición, cuyas conversaciones comenzaron en agosto en Caracas.

El proceso, auspiciado por Estados Unidos, contempla también un acuerdo para renovar el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El chavismo, que gobierna Venezuela desde hace más de dos décadas, ha sido acusado de someter el sistema de justicia a intereses políticos y utilizarlo para encarcelar a miles de personas por razones políticas.

FUENTE: Con información de AFP