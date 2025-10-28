miércoles 29  de  octubre 2025
CONFRONTACIÓN

Venezuela declara persona non grata a primera ministra de Trinidad y Tobago y tilda de "basura" a su gobierno

"Los venezolanos están huyendo de Venezuela por millones, así que ¿por qué pensarían que yo querría ir allí?", dijo la primera ministra de Trinidad y Tobago

Kamla Persad-Bissessar, primera ministra de Trinidad y Tobago, señaló que los buques de guerra que participan en los ejercicios de interdicción de drogas son propiedad de Estados Unidos: ¿Por qué Maduro y el resto del gobierno venezolano no mencionan al presidente Trump?

Kamla Persad-Bissessar, primera ministra de Trinidad y Tobago, señaló que los buques de guerra que participan en los ejercicios de interdicción de drogas son propiedad de Estados Unidos: "¿Por qué Maduro y el resto del gobierno venezolano no mencionan al presidente Trump?"

Cuenta en X de Kamla Persad-Bissessar
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela declaró este martes 28 de octubre persona non grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, por su respaldo a las maniobras militares de Estados Unidos en el Caribe, que el chavismo asegura buscan el derrocamiento del gobernante socialista Nicolás Maduro.

"Esa señora está permitiendo que Trinidad y Tobago sea usado como un portaaviones contra Venezuela y nosotros vamos a actuar de todas las maneras posibles para que Venezuela sea respetada", dijo el presidente de la Asamblea Nacional de 2020, el chavista Jorge Rodríguez, sobre Persad-Bissessar.

Una lancha rápida de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago patrulla mientras el buque de guerra USS Gravely es visto a la distancia desde Puerto España el 26 de octubre de 2025. 
TENSIONES

Buque de guerra estadounidense llega a Trinidad y Tobago, frente a Venezuela
Una lancha rápida de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago patrulla mientras el buque de guerra USS Gravely es visto a la distancia desde Puerto España el 26 de octubre de 2025. El buque de guerra estadounidense visitará Trinidad y Tobago para realizar ejercicios conjuntos cerca de la costa de Venezuela, en medio de la campaña de Washington contra presuntos narcotraficantes en la región.
Política

Régimen de Maduro suspende acuerdo de gas con Trinidad y Tobago tras ejercicios militares con EEUU

Calificó de "basura" a la administración de la gobernante Kamla Persad-Bissessar, aliada de Washington.

Por su parte, la primera ministra Persad-Bissessar respondió con ironía a la declaratoria: "Los venezolanos están huyendo de Venezuela por millones, así que ¿por qué pensarían que yo querría ir allí?", indicó en un mensaje de texto a la AFP.

Un buque estadounidense está desde el domingo en Puerto España para ejercicios conjuntos con las fuerzas trinitenses.

Forma parte de la flota desplegada desde agosto para operaciones contra el narcotráfico en la región, que llevaron hasta ahora al bombardeo de 14 presuntas narcolanchas con un saldo de al menos 57 muertos en el Caribe y el Pacífico.

"Los buques de guerra que participan en los ejercicios de interdicción de drogas son propiedad de Estados Unidos, ¿por qué Maduro y el resto del gobierno venezolano no mencionan al presidente (Donald) Trump? ¿Por qué no lo declaran persona non grata a él?", sostuvo la gobernante de Trinidad y Tobago.

Este martes, Trinidad y Tobago anunció un proceso de deportación masiva de migrantes indocumentados, en medio de la crisis con el régimen de Venezuela.

Acuerdo de gas

El lunes 27 de octubre, el dictador Nicolás Maduro suspendió un acuerdo gasífero suscrito con Trinidad y Tobago en 2015. El Parlamento también apoyó de forma unánime esta decisión.

La suspensión impacta el proyecto Dragón, en aguas venezolanas muy cerca del límite entre las dos naciones.

Maduro calificó la presencia del buque estadounidense en aguas trinitenses como una “amenaza directa”. Además, acusó a la primera ministra Kamla Persad-Bissessar de convertir el territorio de su país en “un portaaviones del imperio estadounidense contra Venezuela y Suramérica”.

FUENTE: Con información de AFP

