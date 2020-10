Diputado denuncia que régimen miente sobre cifras del COVID-19

“Según Maduro y Jorge Rodríguez, el comportamiento del coronavirus en Venezuela es distinto al resto del mundo. Quieren hacernos creer que ya no hay COVID-19, que ya no necesitamos camas de terapias intensivas, todo para llevar al país a una farsa electoral. Si en Venezuela no hacen pruebas, pues no tendrán diagnósticos de coronavirus”, explicó Olivares.