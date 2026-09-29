martes 29  de  septiembre 2026
VENEZUELA

Delcy Rodríguez pide reformar la cuestionada Ley contra el Odio en Venezuela

La legislación, vigente desde 2017, fue denunciada durante años por su utilización contra opositores, activistas, periodistas y ciudadanos críticos del chavismo

La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en conferencia de prensa, en el Palacio de Miraflores, en Caracas.

La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en conferencia de prensa, en el Palacio de Miraflores, en Caracas.

AFP
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una conferencia de prensa sobre la catástrofe que afecta a Venezuela tras los terremotos.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una conferencia de prensa sobre la catástrofe que afecta a Venezuela tras los terremotos.

EFE
Delcy Rodríguez en conferencia de prensa el 2 de julio de 2026.

Delcy Rodríguez en conferencia de prensa el 2 de julio de 2026.

AFP
Por Valeria Montero

CARACAS.- La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó este martes al presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, una reforma parcial de la denominada Ley contra el Odio, una controvertida legislación utilizada durante años para procesar a opositores y ciudadanos críticos, según denuncias de organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición.

La petición busca modificar la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, vigente desde 2017, una normativa que ha sido señalada como una de las herramientas empleadas por el régimen chavista para criminalizar la disidencia y restringir la libertad de expresión.

Lee además
Fotografía que muestra en una pantalla a la encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablando durante la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas este miércoles, en Nueva York (Estados Unidos).
ANÁLISIS

¿Qué hay detrás de la "apertura democrática" anunciada por Delcy Rodríguez ante la ONU?
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una conferencia de prensa sobre la catástrofe que afecta a Venezuela tras los terremotos.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez ordena desbloquear otro grupo de portales web tras informe de mesa de diálogo

Una ley cuestionada por la represión

La legislación fue aprobada en 2017 por la entonces Asamblea Nacional Constituyente, controlada por el chavismo, en medio de una fuerte represión contra las manifestaciones opositoras.

La norma contempla sanciones penales para distintas conductas consideradas como promoción o incitación al odio, con penas que pueden alcanzar los 20 años de prisión.

Desde su aprobación, organizaciones de derechos humanos, dirigentes opositores y representantes de la sociedad civil denunciaron que sus disposiciones fueron utilizadas de manera arbitraria para perseguir, encarcelar y silenciar a ciudadanos por sus opiniones políticas.

La aplicación de la legislación también generó denuncias por abuso de poder y por el uso de acusaciones relacionadas con los llamados delitos de odio contra opositores, periodistas, activistas y usuarios de redes sociales.

El propio Jorge Rodríguez reconoció en febrero pasado que la legislación había sido objeto de un "uso indebido" y planteó entonces la posibilidad de modificarla.

"Despenalizar conductas"

En la comunicación enviada al Parlamento, Delcy Rodríguez plantea despenalizar las conductas contempladas en la ley como parte de una reforma del sistema de justicia penal.

La cabecilla del régimen sostiene que los cambios permitirían avanzar hacia una nueva etapa de convivencia ciudadana y contribuirían a la reconstrucción de la confianza en las instituciones.

Sin embargo, la propuesta se produce después de años de denuncias sobre la utilización de esta y otras normas para perseguir a la oposición y en un país que durante el régimen chavista acumuló cientos de presos políticos, según organizaciones defensoras de los derechos humanos.

La iniciativa ocurre además después de la captura del dictador depuesto Nicolás Maduro a comienzos de enero durante un operativo de fuerzas estadounidenses y en medio de una serie de medidas anunciadas por la administración de Delcy Rodríguez que han sido presentadas como señales de apertura hacia sectores opositores.

Oposición exige derogar la legislación

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, uno de los beneficiados por la Ley de Amnistía, rechazó la reforma planteada por Delcy Rodríguez y reclamó la eliminación completa de la normativa.

Guanipa sostuvo que la Ley contra el Odio fue utilizada durante años para "perseguir, encarcelar y silenciar" a venezolanos y cuestionó que el régimen pretenda ahora presentarla como parte de una política de "convivencia democrática".

"Ahora pretenden reformarla y hablar de 'convivencia democrática'. No. Esa infame ley debe ser derogada. Completa y definitivamente. Y deben ser liberados todos los presos políticos, civiles y militares", afirmó.

La discusión sobre la reforma se produce mientras persisten los cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos y sectores opositores sobre el uso que el régimen chavista hizo de la legislación durante los últimos años, particularmente contra quienes expresaron posiciones críticas frente al poder.

FUENTE: Con información de Europa Press/El Impulso/Alberto News

Temas
Te puede interesar

Trump revela conversación con Delcy Rodríguez sobre elecciones: "Fue fantástica"

«Mucho camisón pa' Petra»: Crónica de una comitiva en Nueva York

Venezuela advierte a Guyana que "no acatará" el fallo que emita la Corte Internacional sobre el Esequibo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

A partir de 2027, las aseguradoras privadas de salud en Estados Unidos estarán obligadas a cubrir pruebas de detección del Virus del Papiloma Humano (VPH) mediante la recogida de muestras personales.
SALUD

El 12% de los cánceres en el mundo están vinculados con infecciones, según una investigación

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una rueda de prensa en las Naciones Unidas en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026.
TRANSICIÓN

Marco Rubio lo admite: Venezuela necesita elecciones "lo antes posible"

El delantero portugués #07 Cristiano Ronaldo mira antes del partido de fútbol del grupo A4 de la fase de la Liga de las Naciones de la UEFA entre Portugal y Gales en el estadio José Alvalade de Lisboa el 24 de septiembre de 2026.
Fútbol

Cristiano Ronaldo rompe una racha de 18 años con Portugal tras quedarse en el banquillo ante Noruega

El presidente de España Pedro Sánchez habla en la sede la ONU en Nueva York.
ESPAñA

Sánchez: Desinformación y maniobras estudiadas en Cuba

Un bombero observa el estado de la planta situada en Doral.
ACCIÓN LEGAL

Miami-Dade presenta demanda por más de $750 millones tras incendio de incinerador en Doral

Te puede interesar

El nuevo sistema fue presentado en el  Auditorio Andrew W. Mellon, en Washington D.C.
NUEVO SERVICIO

Marco Rubio anuncia nuevos trámites de pasaporte por internet para 2027

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Agentes federales de Seguridad Nacional (HSI) detienen a un miembro activo de Antifa en Minneapolis.
TERRORISMO

Florida incluye en su lista de organizaciones terroristas a Hermanda Musulmana y Antifa

Policías conversan junto a un coche patrulla en La Habana, Cuba el 11 de julio de 2026.
REPORTAJE

Cubanos atrapados entre la frustración y el surrealismo político

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una rueda de prensa en las Naciones Unidas en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026.
TRANSICIÓN

Marco Rubio lo admite: Venezuela necesita elecciones "lo antes posible"

Imagen de archivo. El presidente de EEUU, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio, durante su participación en una reunión del Escudo de las Américas al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 22 de septiembre de 2026.  
RÉGIMEN CUBANO

EEUU endurece sanciones contra Cuba y restringe operaciones bancarias y viajes