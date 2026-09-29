Delcy Rodríguez pide reformar la cuestionada Ley contra el Odio en Venezuela

Delcy Rodríguez en conferencia de prensa el 2 de julio de 2026.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una conferencia de prensa sobre la catástrofe que afecta a Venezuela tras los terremotos.

La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en conferencia de prensa, en el Palacio de Miraflores, en Caracas.

CARACAS.- La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó este martes al presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, una reforma parcial de la denominada Ley contra el Odio, una controvertida legislación utilizada durante años para procesar a opositores y ciudadanos críticos, según denuncias de organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición.

La petición busca modificar la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia , vigente desde 2017, una normativa que ha sido señalada como una de las herramientas empleadas por el régimen chavista para criminalizar la disidencia y restringir la libertad de expresión.

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Una ley cuestionada por la represión

La legislación fue aprobada en 2017 por la entonces Asamblea Nacional Constituyente, controlada por el chavismo, en medio de una fuerte represión contra las manifestaciones opositoras.

La norma contempla sanciones penales para distintas conductas consideradas como promoción o incitación al odio, con penas que pueden alcanzar los 20 años de prisión.

Desde su aprobación, organizaciones de derechos humanos, dirigentes opositores y representantes de la sociedad civil denunciaron que sus disposiciones fueron utilizadas de manera arbitraria para perseguir, encarcelar y silenciar a ciudadanos por sus opiniones políticas.

La aplicación de la legislación también generó denuncias por abuso de poder y por el uso de acusaciones relacionadas con los llamados delitos de odio contra opositores, periodistas, activistas y usuarios de redes sociales.

El propio Jorge Rodríguez reconoció en febrero pasado que la legislación había sido objeto de un "uso indebido" y planteó entonces la posibilidad de modificarla.

"Despenalizar conductas"

En la comunicación enviada al Parlamento, Delcy Rodríguez plantea despenalizar las conductas contempladas en la ley como parte de una reforma del sistema de justicia penal.

La cabecilla del régimen sostiene que los cambios permitirían avanzar hacia una nueva etapa de convivencia ciudadana y contribuirían a la reconstrucción de la confianza en las instituciones.

Sin embargo, la propuesta se produce después de años de denuncias sobre la utilización de esta y otras normas para perseguir a la oposición y en un país que durante el régimen chavista acumuló cientos de presos políticos, según organizaciones defensoras de los derechos humanos.

La iniciativa ocurre además después de la captura del dictador depuesto Nicolás Maduro a comienzos de enero durante un operativo de fuerzas estadounidenses y en medio de una serie de medidas anunciadas por la administración de Delcy Rodríguez que han sido presentadas como señales de apertura hacia sectores opositores.

Oposición exige derogar la legislación

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, uno de los beneficiados por la Ley de Amnistía, rechazó la reforma planteada por Delcy Rodríguez y reclamó la eliminación completa de la normativa.

Guanipa sostuvo que la Ley contra el Odio fue utilizada durante años para "perseguir, encarcelar y silenciar" a venezolanos y cuestionó que el régimen pretenda ahora presentarla como parte de una política de "convivencia democrática".

"Ahora pretenden reformarla y hablar de 'convivencia democrática'. No. Esa infame ley debe ser derogada. Completa y definitivamente. Y deben ser liberados todos los presos políticos, civiles y militares", afirmó.

La discusión sobre la reforma se produce mientras persisten los cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos y sectores opositores sobre el uso que el régimen chavista hizo de la legislación durante los últimos años, particularmente contra quienes expresaron posiciones críticas frente al poder.

FUENTE: Con información de Europa Press/El Impulso/Alberto News