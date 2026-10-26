Sociedad civil y valores

El tema de la sociedad civil ha sido de amplios y cada vez más profundos estudios, tratando de precisar no sólo su significado sino además su ámbito de acción. En Venezuela este tema recobra vigencia a partir de la gran crisis de los partidos políticos que permitió la fácil entronización de un régimen que supo aprovechar la paradoja en que se encontraba el pueblo venezolano a finales de los años 90 del siglo pasado, el cual apoyando irrestrictamente la democracia y un grupo de valores asociados a ella, sentía al mismo tiempo un extendido rechazo hacia muchas de sus instituciones, sobre todo hacia los partidos políticos en lo que se dado en llamar el fenómeno de la [desafección política= consistente [en un estado de malestar difuso, mezcla de insatisfacción, distanciamiento, hastío y desconfianza, respecto del funcionamiento político= ¨Zapata García, Roberto mayo-agosto 2001

Este sentimiento se ha intentado confundir equivocadamente con lo que se ha dado en llamar la "antipolítica" por parte de la mayoría de los venezolanos que prefieren mantener su condición no militante en partidos políticos. La crisis de los partidos políticos en Venezuela, obligó a los ciudadanos a buscar nuevas y distintas formas de participación política, proliferando las ONGS, asambleas de ciudadanos, asociaciones civiles, fundaciones, etc. en una expresión clara de que los partidos políticos habían dejado de ser los únicos interlocutores válidos entre los ciudadanos y el Estado.

Se presenta así, en las actuales circunstancias, una nueva paradoja en la que los venezolanos, admitiendo que los partidos políticos son indispensables para el funcionamiento de la democracia, demandan de ellos no solamente claras definiciones ideológicas y doctrinarias, sino además, más democracia interna, al igual que su reconocimiento a otras expresiones de la sociedad civil, distintas a los partidos políticos, para participar en las decisiones trascendentales de la orientación política del país.

Se plantea actualmente un nuevo tipo de relación entre los partidos políticos, que formando parte de la sociedad civil, pero con fines distintos, y más específicos, y la sociedad civil organizada en sus múltiples expresiones, que aspiran al derecho de participar en los asuntos públicos y que rechazan que dicha relación sea de subordinación a los partidos políticos, o ser simples apéndices de ellos. Exigen además, que tampoco se entienda como una concesión de aquellos con la sociedad civil organizada para que puedan participar políticamente. Esta relación debe ser y estar enmarcada a la no militancia activa, pero si en la participación real y efectiva de los ciudadanos, buscando profundizar la democracia y fortalecer sus libertades.

A tal efecto, existen nuevas y modernas formas de participación de la sociedad civil organizada mediante las cuales se puede dar concreción a esa búsqueda de participación real y efectiva, tales como

Movimientos integradores regionales que pueden confluir o no en un gran movimiento integrador nacional, conservando cada quien su autonomía.

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Neuro J. Villalobos Rincón*

*Director de VenAmérica