Crece expectación por el Nobel de la Paz, María Corina Machado suspende conferencia de prensa

OSLO. - La líder opositora de Venezuela , María Corina Machado , aplazó la conferencia de prensa que tenía prevista a las 13.00 hora local (12.00 GMT), como una cita con los medios, en vísperas de la entrega del Nobel de la Paz 2025 pautada para este miércoles en el Instituto Nobel de Oslo, hecho que hace crecer la expectación sobre la aparición de la dirigente.

La organización, que se ha mantenido cautelosa en las últimas horas, informó en un comunicado que notificará la nueva hora “con un mínimo de dos horas de antelación” a los medios, sin referirse a las razones del aplazamiento, se informó.

REPRESENTACIÓN Marcell Felipe viaja a Oslo como invitado especial para entrega del Nobel a María Corina Machado

NORUEGA Primeros jefes de Estado y la familia de María Corina Machado llegan a Oslo a la entrega del Nobel

Sin embargo, Erik Aasheim, portavoz del Instituto, afirmó que “todo indica que lograremos tener una conferencia de prensa hoy”, lo que hace suponer que Machado podría ofrecer su mensaje en las últimas horas de este martes y de esta forma mantener la esperanza sobre el desarrollo del evento.

Machado fue designada Premio Nobel de la Paz 2025 en octubre pasado, por sus aporte y luchas en favor del rescate de las libertades, a pesar de la represión y políticas criminales de Nicolás Maduro quien se mantiene en el poder a pesar de haber perdido las elecciones del 28 de julio de 2024.

En espera de María Corina Machado

Machado, quien permanece en la clandestinidad debido al intenso asedio del régimen de Maduro tras el fraude electoral, tendría en Oslo, este martes, su primera aparición pública, pero su presencia para recoger el Nobel de la Paz sigue siendo una interrogante.

Familiares como la madre y la hija de la opositora, así como presidentes de gobiernos, ya se encuentran en la capital noruega a la espera del significativo acontecimiento que tiene como invitado especial al presidente del Museo de la Diáspora Cubana, Marcell Felipe.

Entre ellos se encuentra Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela en 2024 según la oposición y reconocido por organizaciones y gobiernos del mundo, quien fue vitoreado dentro del avión que lo condujo de Madrid a Oslo.

Machado es la primera venezolana en recibir el galardón mundial.

El pasado 6 de diciembre, el Instituto Nobel informó que Machado le había confirmado telefónicamente que viajaría a Oslo para asistir a la entrega del galardón.

Pero allegados al equipo de la líder opositora han mantenido prudencia sobre el paradero de Machado por razones de seguridad.

El ministro chavista Diosdado Cabello ha insistido en que la líder opositora se encuentra fuera del país, y recientemente dijo que salió con pasaporte diplomático.

Se espera que en las próximas horas la organización noruega suministre nueva información.

FUENTE: Con información agencias, El Nacional