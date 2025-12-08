lunes 8  de  diciembre 2025
REPRESENTACIÓN

Marcell Felipe viaja a Oslo como invitado especial para entrega del Nobel a María Corina Machado

El presidente del Museo Americano de la Diáspora Cubana, Marcell Felipe, asiste a la ceremonia el 10 de diciembre en reconocimiento al impulso inicial de la candidatura de la líder venezolana

Marcell Felipe y María Corina Machado.

CORTESIA MADC / VENTE VENEZUELA
Por Daniel Castropé

MIAMI.- El presidente del Museo Americano de la Diáspora Cubana, Marcell Felipe, acudirá el 10 de diciembre a Oslo, Noruega, para atestiguar la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

El viaje reconoce el papel clave de Felipe al iniciar la nominación de Machado en el sur de la Florida, una gestión que culmina ahora con la entrega del galardón universal en la capital noruega.

Con esta invitación se valida la estrategia institucional que movilizó a líderes académicos y políticos estadounidenses para destacar la resistencia pacífica de la líder venezolana frente a la comunidad internacional.

Sobre este logro, Felipe declaró que “la nominación de María Corina no fue solo un gesto simbólico, sino una reafirmación institucional de principios: la resistencia pacífica contra la opresión, el liderazgo cívico y la convicción democrática”.

Para el directivo, “haber impulsado la nominación desde el Museo y hoy acompañarla a Oslo representa la continuidad de una misión que trasciende fronteras.”

Solemne tradición

La ceremonia se desarrollará en el imponente salón principal del Ayuntamiento de Oslo (Rådhuset), recinto decorado con murales que narran la historia e identidad noruega y lugar reservado exclusivamente para este galardón, a diferencia de los otros premios Nobel que se otorgan en Estocolmo.

Ante la presencia de la familia real noruega, miembros del gobierno y dignatarios extranjeros, Machado recibirá la medalla de oro y el diploma que la acreditan como laureada, justo en el aniversario luctuoso del fundador del premio, Alfred Nobel.

La asistencia de Felipe a este evento de estricto protocolo subraya la relevancia del exilio cubano y latinoamericano de Miami dentro de la diplomacia global y su capacidad para influir en las máximas instancias de reconocimiento humanitario.

Génesis de la candidatura

El camino hacia este reconocimiento global comenzó el 16 de agosto de 2024 en la sede del museo, momento en que Felipe presentó la iniciativa mediante una acción institucional coordinada.

La propuesta logró cohesión al reunir a las máximas autoridades académicas del sur de Florida, entre ellas la presidenta del Miami Dade College, Madeline Pumariega, quien encabezó el acto.

A ella se unieron los presidentes Kenneth A. Jessel, de la Florida International University; David A. Armstrong, de la St. Thomas University; y Mike Allen, de la Barry University.

Estos líderes educativos formalizaron la nominación ante el Comité Noruego tras sustentar los méritos de Machado y su defensa de los valores democráticos.

Respaldo y continuidad de la misión

La nominación trascendió el ámbito académico y sumó el peso político de figuras clave en Washington, como el actual secretario de Estado, Marco Rubio; el senador Rick Scott; y el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz.

También participaron los congresistas federales Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez y María Elvira Salazar, quienes reforzaron la importancia continental de la candidatura.

