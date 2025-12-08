Primeros jefes de Estado y la familia de María Corina Machado llegan a Oslo a la entrega del Nobel

El presidente de Argentina Javier Milei durante su encuentro en la Casa Blanca con el presidente Donald J. Trump y otros altos funcionarios del gobierno.

BUENOS AIRES — La familia de María Corina Machado y los primeros jefes de Estado llegaron este lunes a Oslo en vísperas de la entrega del Nobel de la Paz que reconoce la lucha de la líder opositora venezolana, que confirmó su presencia, pese a que vive en la clandestinidad.

La figura que encarna la oposición al règimen de Nicolás Maduro en Venezuela está en paradero desconocido y su participación en la ceremonia generaba expectativa.

El Instituto del Nobel confirmó el sábado que Machado participará en la ceremonia en Oslo el miércoles 10 de diciembre, que podrá verse en vivo a través del streaming disponible en nuestra página web. También está prevista una conferencia de prensa de Machado en el Instituto del Nobel el martes a las 13H00 (12H00 GMT).

La madre de Machado afirmó el lunes desde el aeropuerto de Oslo que espera que su hija acuda a la capital noruega para recoger el premio. "Todos los días le rezo el rosario a Papá Dios, a la Virgen, a ambos juntos, porque tengamos a María Corina mañana", afirmó Corina Parisca.

"Y si no la tenemos mañana, es la voluntad de Dios", dijo la octogenaria al llegar a Oslo.

Reconocimiento a su "incansable trabajo"

El Comité Noruego del Nobel anunció el 10 de octubre que le otorgaba el galardón de 2025 a Machado "por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

La madre de Machado afirmó que nunca se hubiera imaginado que su hija recibiría el galardón y relató que se enteró muy temprano de la noticia por una de sus hijas.

"A las siete de la mañana me despertó. Y yo digo, es la única vez que me han despertado a las siete de la mañana que no me pongo brava", contó.

Este reconocimiento atizó la expectación sobre el paradero de Machado, ya que la opositora se encuentra en la clandestinidad desde agosto de 2024 tras las protestas desatadas contra la tercera reelección en julio de Nicolás Maduro en medio de sus denuncias de fraude.

Maduro, en el poder desde 2013, está acusado de fraude electoral en los comicios de su segundo y tercer mandato, y Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de Latinoamérica no reconocen su reelección.

Machado estaba inhabilitada para las elecciones, por lo que la oposición presentó como candidato a Edmundo González Urrutia.

Mandatarios que asisten

Dirigentes latinoamericanos como el presidente argentino, Javier Milei, el panameño José Raúl Mulino, el ecuatoriano Daniel Noboa y el paraguayo Santiago Peña participarán en la ceremonia en la Municipalidad de Oslo.

Desde Noruega, Mulino declaró que viajó por la misma razón que otros presidentes "democráticos de la región", para "darle una gran felicitación a esa heroína de la democracia, al pueblo venezolano luchador".

Además, declaró que busca realizar "esfuerzos comunes" entre los pueblos y los gobiernos "para retornar lo antes posible a la democracia en Venezuela". A la pregunta sobre si Machado ya está en Oslo, Mulino respondió: "Debe llegar por ahí pronto, tengo entendido que sí, pero estoy contento de verla y de darle un abrazo mañana".

El presidente de Argentina, Javier Milei, viajará el lunes a Noruega para asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado, informaron fuentes oficiales.

El mandatario partirá este lunes a las 20H00 locales (23H00 GMT) y regresará a Buenos Aires el jueves 11, según la agenda oficial que divulgó la presidencia.

Milei llegará a Oslo el martes y, tras asistir a la ceremonia de premiación el miércoles, será recibido por el rey de Noruega Harald V. Luego se reunirá con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, según la agenda oficial. "Argentina, del lado de la libertad y la democracia, acompañando a @MariaCorinaYA en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo", había escrito en X el canciller argentino, Pablo Quirno, al confirmar el domingo la asistencia del mandatario argentino a la premiación.

"Heroína"

Machado dedicó el Premio Nobel al "sufrido pueblo" de Venezuela y al presidente estadounidense Donald Trump.

La líder opositora de 58 años apoya las operaciones lanzadas por Trump frente a las costas de Venezuela contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes.

Estados Unidos ha llevado a cabo desde septiembre varios ataques mortales contra embarcaciones que denuncia que transportan droga en el Caribe y el Pacífico, y acusa a Maduro de liderar un cártel de narcotráfico.

La participación de Machado había permanecido rodeada de incertidumbre, luego de que el fiscal general venezolano Tarek William Saab advirtiera en noviembre —también a AFP— que sería considerada “prófuga” si salía del país para recibir el galardón.

El director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, indicó el sábado que estuvo en contacto con Machado y que ella le confirmó su participación, pero que "dada la situación de seguridad", no podía dar más detalles.

Más tarde, Harpviken declaró a la emisora de radio NRK: "Nada es 100% seguro en el mundo, pero esto es tan seguro como puede serlo".

Programación del Premo Nobel a María Corina Machado

Según la agenda oficial publicada por el Comité del Nobel y el Nobel Peace Center, la jornada del 10 de diciembre se desarrollará con una programación cuidadosamente diseñada para acompañar la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado.

La jornada comenzará a las 10:30 hora local, con la llegada de invitados especiales al Oslo City Hall. Representantes diplomáticos, autoridades noruegas, académicos y miembros del Comité Nobel asistirán a una recepción previa al evento central.

A las 13:00 se llevará a cabo la ceremonia oficial de entrega del Premio Nobel de la Paz, que abrirá el presidente del Comité, Jørgen Watne Frydnes. El programa incluirá la lectura de la citación oficial, la entrega del diploma y la medalla a María Corina Machado, y posteriormente la Nobel Lecture, el discurso formal de la laureada y uno de los momentos más esperados del día. La ceremonia tendrá una duración aproximada de 90 minutos.

A las 15:00, Machado ofrecerá una rueda de prensa oficial ante los medios internacionales acreditados, en un formato organizado por el Nobel Peace Center. Las actividades continuarán a las 18:00, cuando se realizará una proyección pública de la ceremonia en las pantallas gigantes instaladas en el exterior del Nobel Peace Center, como parte de los tradicionales “Nobel Days”, abiertos al público de Oslo y visitantes.

Una hora más tarde, a las 19:00, se llevarán a cabo diversas actividades culturales y actos al aire libre, que incluirán charlas, intervenciones artísticas y encuentros con organizaciones de derechos humanos que celebran el reconocimiento a la lucha democrática venezolana.

A las 19:30 está prevista la tradicional procesión de antorchas en honor a la ganadora. La Torchlight Procession, organizada por estudiantes y organizaciones civiles, recorrerá las calles del centro de Oslo y culminará frente al Grand Hotel, donde la laureada saldrá al balcón principal para saludar al público.

Además, el Nobel Peace Center confirmó actividades adicionales los días 11 y 12 de diciembre. El 11 se inaugurará una exposición dedicada a la causa democrática venezolana y al trabajo político y social de Machado, mientras que ambos días se desarrollarán foros y conversatorios sobre la situación política en América Latina y la realidad de los presos políticos en Venezuela.

Manifestaciones globales

El reconocimiento ha impulsado movilizaciones de venezolanos en al menos 24 países, con actos en Madrid, París, Bogotá, Buenos Aires, Lima, Ciudad de México, Miami, Berlín y Londres, bajo el lema “El Nobel es nuestro”, según la convocatoria divulgada por Vente Venezuela.

La ceremonia, prevista para este miércoles 10 de diciembre, también contará con la participación de los artistas venezolanos Gabriela Montero, pianista y defensora de derechos humanos, y Danny Ocean, embajador de ACNUR, quienes acompañarán musicalmente el evento.

El Comité Nobel transmitirá la ceremonia desde las 13:00 hora de Oslo (7:00 a.m. Miami / 8:00 a.m. Venezuela) a través de sus canales oficiales de YouTube y Facebook.

Los lectores podrán seguir la premiación en directo desde nuestra página web, donde estará habilitado el streaming oficial para garantizar acceso global a la diáspora venezolana.

FUENTE: Con informaciòn de AFP / Europa Press