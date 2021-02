"¿Dónde están los médicos?", preguntan cubanos confinados en La Habana

"Llevamos más de una semana en confinamiento absoluto y hasta este minuto no hemos visto un solo médico. Muchos trabajadores de la Defensa Civil (CDC), muchos policías, muchas barreras y muchas cintas amarillas, pero dónde están los médicos, que son lo que necesitamos", cuestionó Maité Torres, vecina de un solar donde se han reportado hasta el momento tres casos positivos de Covid-19.

"Estamos aislados dentro del aislamiento. Aquí solo se ha asomado la doctora del médico de la familia a preguntarnos cómo nos sentíamos, nada más. Ni un examen médico, ninguna información sobre cuál es la estrategia epidemiológica. Lo que se dice en el noticiero está muy distante de la realidad", añadió Torres.

Dentro de la zona en aislamiento de Los Sitios casi una veintena de solares están en confinamiento. Sus residentes dependen exclusivamente de los mensajeros acreditados por el CDC para comprar alimentos, medicamentos y productos básicos.

"Pero no previeron que cada uno de estos solares tiene, como promedio, 15 núcleos familiares y los mensajeros no dan abasto. Tampoco previeron que las personas confinadas pudieran llegar a los cajeros automáticos y extraer el dinero para comprar los módulos de comida y aseo personal", señaló Gladys, a cargo de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en su cuadra.

"El desorden en todos los sentidos es de espanto. Y en medio del panorama apenas se ven las 'batas blancas', una autoridad médica con información o pronósticos, con indicios de que en algún momento nos hagan finalmente pruebas PCR. Tal como lo veo, en Los Sitios estaremos aislados por lo menos tres meses, si por el camino no nos contagiamos todos", agregó Gladys

Las colas, inevitables

En un recorrido por la zona de confinamiento en Los Sitios se pudo comprobar que el poco abastecimiento de productos básicos y de alimentos es la causa principal de las aglomeraciones, que aumenta un peligro de contagios. A pesar del racionamiento, a excepción del cloro ninguna mercancía llega en cantidades suficientes para satisfacer la demanda de los confinados.

"Todos los días nos preguntamos si finalmente nos harán los PCR, pero no hay a quién preguntar porque los médicos brillan por su ausencia", dijo Rodolfo Zamora, mientras hacía cola para comprar panquecitos, diez por persona, en su bodega.

"Estar confinados es exactamente estar abandonados. Pero el abandono médico es el peor, es muy desesperanzador estar contagiado o en riesgo inminente de contagio y no ver a un solo médico a tu alrededor. No entiendo cómo se puede hablar de producir millones de dosis de la vacuna, si al parecer no habrá médicos para ponerlas", criticó Zamora, quien finalmente no alcanzó panquecitos para reforzar el desayuno o la merienda de sus cuatro hijos.

Una extrabajadora de CubaHeal Medical consideró que las autoridades de la provincia tampoco han revelado la cifra real de contagios por coronavirus entre los profesionales de la Salud Pública.

"Un grupo considerable de enfermeras y, en menor medida, otros especialistas están contagiados y esos contagios no encajan dentro de la clasificación de 'indisciplina social', sino que son consecuencia de los escasos recursos de protección para el personal médico que está en la primera línea de confrontación a la pandemia", dijo la extrabajadora de la entidad especializada en facilitar, para extranjeros, tratamientos médicos, educación médica y atención a pacientes y estudiantes.

Recientemente, las autoridades de Santiago de Cuba admitieron que al menos 176 trabajadores de la Salud de esa provincia se habrían contagiado de Covid-19, y lo achacaron a "la violación de protocolos y otras negligencias". En enero, el Gobierno de La Habana informó que solo en los primeros 21 días de ese mes se habían infestado o eran sospechosos 180 trabajadores de diferentes centros de salud de la capital.

"Esa es la razón por la cual varias enfermeras se han negado a lidiar directamente con sospechosos de contagio o con personas contagiadas aquí en Los Sitios", dijo Lídice Morán. Su hermana, enfermera de un policlínico, dio positivo en dos PCR. Aunque el rumor de un foco entre el personal médico del policlínico docente ubicado en avenida Reina entre Gervasio y Chávez es extendido, las autoridades del territorio no han ofrecido información ni desmentido el contagio.

"También una doctora de aquí mismo, del barrio, es sospechosa de estar contagiada de coronavirus. Los médicos y enfermeras no quieren saber nada de Los Sitios, mucho menos los estudiantes de Medicina, razón por la cual no se está haciendo una pesquisa masiva y todos los días crecen los focos a pesar del aislamiento", dijo Morán.