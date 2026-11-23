Esta imagen, facilitada por la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO) de la Policía de Ecuador el 23 de octubre de 2026, muestra a la excandidata presidencial Luisa González, del partido Revolución Ciudadana, bajo custodia policial durante su detención

QUITO.- Luisa González, excandidata presidencial de Ecuador, compareció este lunes ante un tribunal en la audiencia en la que se revisa su apelación a la prisión preventiva que cumple desde octubre por presunto lavado de activos relacionado con la financiación de su campaña electoral de 2023, y en la que busca que se le permita afrontar el proceso en libertad.

González, quien fue candidata por el movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC), liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), está recluida en una cárcel de la ciudad andina de Riobamba. Desde allí participó vía telemática y por breves minutos en la audiencia.

Investigación ¿De dónde salieron los $500.000 que llevaron a la detención de Luisa González en Ecuador?

La dirigente ratificó que es "perseguida política" y denunció que está en "aislamiento e incomunicación absoluta". Dijo que el 28 de octubre llegó un código para poderse "comunicar hacia afuera", pero el organismo encargado de las prisiones "dispuso que todo el centro penitenciario quede incomunicado".

Según sostuvo, esta situación mantiene en "riesgo" su vida puesto que otras detenidas "están manifestándose en contra de las autoridades porque también a ellas les han negado el derecho a poderse comunicar".

Diego Guarderas, abogado de González, apuntó este lunes en la audiencia que, "pretender que porque fue candidata automáticamente es responsable de lavado de activos es totalmente absurdo, estigmatizante y selectivo".

Mientras tanto, los jueces del caso entraron en la fase de deliberación sin revelar fecha para conocer su veredicto.

Luisa González está detenida por el proceso llamado "Laberinto", relacionado con la supuesta financiación de la campaña con dinero vinculado a una empresa ligada al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien está detenido en la cárcel del Encuentro, la de mayor seguridad del país, por casos que indagan la comercialización irregular de combustible.

La dirigente de izquierda, ya estaba investigada junto a la RC por haber supuestamente recibido dinero en efectivo traído de Venezuela para la campaña electoral de 2023.

Recurso negado

El 9 de noviembre, un tribunal negó un recurso de habeas corpus interpuesto a favor de Luisa González, con el que buscaba defenderse en libertad tras ser encarcelada el 23 de octubre.

La defensa de la opositora al Gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, buscaba que los jueces determinaran que la prisión preventiva impuesta en su contra había sido ilegal, arbitraria e ilegítima. Sin embargo, descartaron la existencia de "una violación constitucional en el derecho a la libertad" de González y rechazaron por unanimidad el recurso presentado.

Su abogado apeló la decisión del tribunal y dijo que los jueces no habían tomado en cuenta las pruebas presentadas a favor de la política de 49 años.

FUENTE: Con información de EFE