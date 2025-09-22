Ecuador votará en noviembre para una consulta sobre bases extranjeras

El electorado ecuatoriano acudirá el próximo 16 de noviembre a las urnas para un referéndum sobre el establecimiento de bases militares extranjeras en el país y la eliminación de la financiación estatal obligatoria a los partidos y organizaciones políticas.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ecuatoriano anunció la cita siguiendo directrices del propio presidente, Daniel Noboa, si bien todo apunta a que esta consulta dejará fuera la posibilidad de preguntar a la población sobre la apertura de un proceso constituyente con la vista puesta en modificar la Carta Magna -que se remonta al Gobierno del expresidente Rafael Correa-.

De momento, el Constitucional se encuentra revisando la iniciativa a pesar de que ya descartó una solicitud similar por considerar que era inconstitucional. No obstante, los ecuatorianos deberán decidir si se elimina o no la prohibición de instalar bases extranjeras.

Hasta la fecha, el Constitucional ha recibido nueve demandas de inconstitucionalidad interpuestas por docentes, abogados y organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, que buscan tumbar la propuesta de reformar la Carta Magna por considerar que no existe la necesidad de una nueva Constitución.

