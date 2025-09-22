lunes 22  de  septiembre 2025
Ecuador votará en noviembre para una consulta sobre bases extranjeras

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ecuatoriano anunció la cita siguiendo directrices del propio presidente, Daniel Noboa

Una mujer indígena kichwa kayambi ecuatoriana vota, el 13 de abril de 2025. 

Luis ACOSTA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El electorado ecuatoriano acudirá el próximo 16 de noviembre a las urnas para un referéndum sobre el establecimiento de bases militares extranjeras en el país y la eliminación de la financiación estatal obligatoria a los partidos y organizaciones políticas.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ecuatoriano anunció la cita siguiendo directrices del propio presidente, Daniel Noboa, si bien todo apunta a que esta consulta dejará fuera la posibilidad de preguntar a la población sobre la apertura de un proceso constituyente con la vista puesta en modificar la Carta Magna -que se remonta al Gobierno del expresidente Rafael Correa-.

De momento, el Constitucional se encuentra revisando la iniciativa a pesar de que ya descartó una solicitud similar por considerar que era inconstitucional. No obstante, los ecuatorianos deberán decidir si se elimina o no la prohibición de instalar bases extranjeras.

Hasta la fecha, el Constitucional ha recibido nueve demandas de inconstitucionalidad interpuestas por docentes, abogados y organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, que buscan tumbar la propuesta de reformar la Carta Magna por considerar que no existe la necesidad de una nueva Constitución.

FUENTE: Con información de Europa Press

