El vicepresidente de Economía de Venezuela, Calixto Ortega Sánchez, asiste a la 8.ª cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG) en el World Trade Center de Moscú, el 27 de octubre de 2026.

CARACAS.- Venezuela divulgó este martes, por primera vez en años, el monto de su deuda pública externa que asciende a 242% de su Producto Interno Bruto (PIB), un movimiento que allana el camino para una de las más complejas reestructuraciones de deuda soberana del mundo.

"La deuda pública de Venezuela está en una situación de incumplimiento prolongado y es insostenible", dijo el gobierno interino de Delcy Rodríguez en el documento.

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El vicepresidente de Economía, Calixto Ortega, dijo en un mensaje de la televisión estatal: "A partir de ahora, publicaremos periódicamente las cifras de crecimiento del presupuesto de la deuda pública".

El Ministerio de Economía y Finanzas informó que la deuda venezolana asciende a 237.544 millones de dólares, la mayor parte de ese dinero corresponde a bonos emitidos en mercados internacionales y demandas por la nacionalización de empresas.

Efecto de las sanciones

Por otra parte, el informe indica que las sanciones, la caída de los ingresos petroleros y "años de desequilibrios macroeconómicos" afectaron las finanzas del país.

Venezuela estaba prácticamente aislada de los mercados financieros desde las sanciones de Estados Unidos en 2017, hasta que la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Washington, reanudó este año los contactos con organismos multilaterales.

La reestructuración de la deuda es un paso vital en su reconexión con el sistema financiero internacional tras años de impagos bajo el gobierno del depuesto dictador Nicolás Maduro.

Los analistas consideran que reestructurar la deuda venezolana será un proceso que tomara tiempo debido al enorme volumen de pasivos acumulados y por la gran cantidad de acreedores, obstáculos legales y ante la debilidad institucional del país.

"Reestructuraremos la deuda pública de manera integral", señaló Calixto Ortega. Añadió: "Hay un compromiso que no puede aplazarse".

Proyecciones de crecimiento

Ortega resaltó que esperan un crecimiento de la economía de entre 5% y 6,5% en 2026.

Luego de la captura de Maduro en una operación de fuerzas estadounidenses en enero, el gobierno interino se alineó con los intereses de Washington. En las conversaciones bilaterales se ha evaluado el tema de la deuda.

La firma estadounidense Centerview Partners fue contratada por el gobierno interino para asesorar en la reestructuración de la deuda soberana y de la estatal petrolera PDVSA.

"Desde el incumplimiento de 2017, los atrasos han continuado acumulándose, incluidos intereses impagos y penalidades, mientras que el acceso limitado al financiamiento externo ha restringido aún más el espacio fiscal", dijo el ente oficial venezolano.

Una parte importante de la reestructuración es la deuda bilateral de Venezuela con otras naciones, especialmente la contraída con China, que asciende a 16.866 millones de dólares.

Delcy Rodríguez impulsó reformas en el sector de los hidrocarburos, la minería y la electricidad que abrió las puertas a la inversión privada.

Pero el financiamiento externo es fundamental para recuperar la economía y la infraestructura del país.

Para ello, el FMI y el Banco Mundial señalaron la necesidad de que Venezuela publique todas sus cifras macroeconómicas para evaluar su salud económica y financiera.

FUENTE: Con información de AFP