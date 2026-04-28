martes 28  de  abril 2026
VENEZUELA

Edmundo González recibe alta médica y retoma sus actividades políticas

Tras recibir el alta médica, el líder opositor venezolano vuelve al debate público y denuncia la inflación y la situación de los presos políticos

Edmundo González Urrutia, líder opositor venezolano.

Edmundo González Urrutia, líder opositor venezolano.

Captura de pantalla / video Edmundo González Urrutia
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El líder opositor venezolano Edmundo González anunció este martes que recibió el alta médica “hace unos días” y aseguró que sigue atento a la crisis venezolana, en un mensaje en el que reapareció públicamente tras semanas de recuperación por una intervención quirúrgica.

González había suspendido recientemente su participación en el acto convocado en la Puerta del Sol de Madrid durante la visita de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, debido a complicaciones derivadas de la operación.

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“Hace unos días recibí el alta médica. Esta vez no voy a cometer el mismo error que la anterior, cuando, como todo amante del deporte, quise volver a la cancha antes de tiempo. Ahora espero el momento con calma, pero muy atento a lo que está pasando en Venezuela”, escribió en sus redes sociales.

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Crisis económica

En su pronunciamiento, el dirigente hizo referencia al deterioro económico en Venezuela y denunció que la inflación “sigue devorando el salario de los venezolanos”, en medio de la persistente crisis social que golpea al país.

También rechazó la reciente decisión de Estados Unidos de modificar sanciones para permitir el pago de la defensa legal de Nicolás Maduro y Cilia Flores, señalando que esos costos no deberían recaer, directa o indirectamente, sobre los venezolanos.

“Veo una factura de abogados que algunos contrataron para sus propios problemas y que ahora quieren cobrarle a todos los venezolanos”, expresó.

Cuestionada amnistía

González también abordó la situación de los presos políticos y criticó la ley de amnistía promovida por el chavismo, al considerar que no responde a las demandas de justicia ni a la realidad de quienes permanecen detenidos por razones políticas.

“Están en cada conversación que tengo, en cada decisión que tomo, en cada hora que pasa”, afirmó.

La reaparición del líder opositor ocurre en un momento de alta tensión política en el país caribeño, mientras crecen los cuestionamientos sobre decisiones adoptadas por el entorno de poder que sucedió a Maduro tras su captura en enero, y continúan los reclamos por una salida democrática sustentada en elecciones libres.

Con un mensaje que apunta a disipar dudas sobre su estado de salud y su rol político, González concluyó: “Estoy de vuelta, que no haya dudas”.

FUENTE: Con información de Europa Press

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