Chevron afirma que recuperar la producción petrolera en Venezuela depende del regreso de migrantes

Chevrón firmó un acuerdo con Venezuela a cargo de la gobernante encargada, Delcy Rodríguez, el 13 de abril de 2026, en Caracas

MIAMI. - El director ejecutivo de la petrolera de EEUU Chevron , Mike Wirth, aseguró que los cambios en la política petrolera de Venezuela son un avance para lograr atraer la inversión extranjera, pero se requiere de medidas adicionales como el regreso de migrantes con experticia en la producción para impulsar la recuperación “en una dirección positiva”.

La caída de la fuerza laboral venezolana del área con la emigración de trabajadores calificados, hace que cualquier recuperación de la producción dependa del regreso de esos venezolanos, afirmó el alto ejecutivo a una cadena estadounidense, según reportes de medios.

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“Aún queda trabajo por hacer. Probablemente no sea suficiente para atraer el nivel de inversión deseado. Así que creo que se ha avanzado”, dijo al valorar la política del gobierno de Donald Trump hacia Venezuela en el área petrolera.

Se calcula que aproximadamente 10,000 trabajadores de PDVSA emigraron de Venezuela hasta 2016, en medio de la crisis de la industria, según cálculos de medios.

Seguridad jurídica para producción petrolera

En marzo pasado, Wirth sostuvo en el evento energético CERAWeek 2026 que la recuperación de la producción petrolera dependía de reformas legales que garanticen seguridad jurídica a los inversionistas. Y con ello podría alcanzarse los niveles de barriles diarios de hace más de una década.

Durante la entrevista, el ejecutivo de Chevron insistió en el tema. “Un aumento en la producción allí mejoraría la confiabilidad y el suministro de energía en Estados Unidos”.

Abordó con precaución la mención de Trump de la Ley de Producción de Defensa para asegurar fondos federales a proyectos energéticos.

“No se puede reactivar la producción de la noche a la mañana. Se requiere ingeniería, cadenas de suministro, contratos y la movilización y el traslado de trabajadores”, según los reportes.

FUENTE: Con información de laotraversion.net/Bloomberg