Edmundo González Urrutia admite amenazas en su contra y asegura, no lo detienen

Acerca del debate presidencial entre el presidente de EEUU Joe Biden y el expresidente Donald Trump, del 27 de julio pasado y que se consideró un evento político sin precedentes, González admitió que ha estado “más concentrado en su propio debate interno”, aunque descartó sostener un encuentro de ese tipo con Nicolás Maduro, quien busca la relección por tercera vez.

“El debate lo vamos a dar los venezolanos el 28 de julio, en las urnas”, aseguró.

Al contar con el apoyo de la líder opositora María Corina Machado, elegida en primarias e inhabilitada por el régimen, además, con el respaldo de la alianza de partidos Plataforma Unitaria Democrática, González Urrutia se refirió al entusiasmo con el cual la gente lo ha recibido en su recorrido por el estado Aragua y Táchira, y anticipó que espera lo mismo en Ciudad Bolívar, donde este sábado 29 de junio sostendría encuentros con dirigentes políticos y trabajadores de Guayana. Esto, a pesar de las trabas y amenazas que se ciernen sobre su candidatura.

Amenazas y la FAN

A los recursos en el Tribunal Supremo contra la tarjeta MUD que lo postuló y contra la fecha de las elecciones, el régimen de Maduro en días pasados hizo la denuncia de un supuesto corte de las guayas del Puente de Angostura, ubicado justamente en Ciudad Bolívar, centro de actividades opositoras.

Pero González apuesta a que Maduro no va a desatender los llamados hechos por el candidato opositor a la reconciliación. “Confío en que no sea así, es el llamado que hacemos a los venezolanos, que el adversario sea solo eso, y no un enemigo. Los obstáculos no impedirán el avance”, aseveró.

Y en su llamado hace pública su exhortación a que la Fuerza Armada Nacional (FAN) “cumplirán el papel que está estipulado en el artículo 328 de la Constitución vigente”.

“Es lo que está dicho allí y es la guía para todos los venezolanos”, advirtió González, quien aventaja a Maduro en casi todas las encuestas de opinión de cara a las elecciones catalogadas de concluyentes en la historia de este país en más de dos décadas.

Sobre las amenazas que enfrenta su candidatura, el llamado a la reconciliación con los adversarios políticos y otros temas de actualidad, González Urrutia disertó en su entrevista con este rotativo. La versión íntegra la ofreceremos en nuestra próxima edición impresa semanal y en www.diariolasamericas.com.

FUENTE: Entrevista a Edmundo González Urrutia