Edmundo González Urrutia pide a jóvenes inspirarse en líderes democráticos y no irse de Venezuela

El abanderado presidencial de la Plataforma Unitaria se reunió este 22 de junio con jóvenes de la alianza unitaria, a la que dijo estar “altamente complacido por el entusiasmo que ponen a la campaña” que ya se siente en todos las regiones del país.

González, por la democracia en Venezuela

Con una camiseta de la Vino Tinto, selección venezolana de futbol, González Urrutia pidió a los asistentes del nutrido encuentro “inspirarse” en la Generación del 28, a propósito de la fecha de las elecciones.

Con este nombre se conoce a un grupo de jóvenes estudiantes universitarios que se opusieron a la dictadura de Juan Vicente Gómez, en 1928, y que tiempo más tarde fueron los precursores de la democracia en Venezuela.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/EdmundoGU/status/1804561729814249695&partner=&hide_thread=false A 36 días para la Gran Final tuvimos un grato encuentro con jóvenes comprometidos con el futuro del país. Vamos a construir las condiciones para que puedan desarrollar sus talentos aquí y no se tengan que ir. Hoy decimos con orgullo vinotinto ¡Vamos Venezuela! pic.twitter.com/KyNhwVcG2a — Edmundo González (@EdmundoGU) June 22, 2024

“Alguien hizo referencia a la Generación del 28. Tenemos una generación en la cual podemos inspirarnos para que el 28 (julio) lleguemos muy temprano, para consolidar la victoria que todas las mediciones de opinión que conocemos nos están dando en este momento», dijo González.

El candidato opositor no hizo mención durante su mensaje a la amenaza que le profirió Nicolás Maduro por no firmar el acuerdo para reconocer el resultado de las elecciones, que tampoco suscribió otro de los candidatos. “Si te te comes la luz lo vas a lamentar”, le dijo el candidato a la reelección desde un acto proselitista en Maturín, estado Monagas.

Jóvenes sin miedo

Los jóvenes, por su parte, respondieron al llamado de Edmundo González con entusiasmo.

Entre ellos estuvo el joven Antonio Sifontes, activista de derechos humanos, quien aseguró no tener temor: “No tenemos miedo y nuestro futuro va a ser sin miedo, lleno de esperanza”, expresó.

También Víctor Vargas, secretario juvenil de Acción Democrática, hizo un llamado a la juventud para que trabajen juntos por los “millones de venezolanos que tuvieron que huir de la crisis y tengan la oportunidad de regresar con el gobierno de Edmundo González”.

En mayo pasado, Edmundo González sostuvo un primer encuentro con jóvenes que hacían activismo en la calle a favor de su candidatura, y aseguró que “hay un país de pie”.

FUENTE: Con información de redes, TalCual