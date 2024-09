Edmundo González Urrutia afirma que salió de Venezuela para cambiar "las cosas" y construir "una nueva etapa"

"Tal decisión la he tomado pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país no puede, no debe ser el de un conflicto de dolor y sufrimiento. Lo he hecho pensando en mi familia y en todas las familias venezolanas en este momento de tanta tensión y angustia. Lo he hecho para que cambien las cosas y construyamos una etapa nueva para Venezuela", aseveró el opositor, que resultó electo presidente en las elecciones del 28 de julio, de acuerdo con las actas electorales enviadas por testigos y miembros de mesas de votación al Comando con Venezuela.

"Un gesto que tiende la mano a todos"

El diplomático venezolano agradeció "profundamente" al gobierno de España por el recibimiento y la "protección" que le brinda en estos momentos y a la Embajada del Reino de los Países Bajos en Caracas, que lo resguardó desde el pasado 29 de julio hasta el 5 de septiembre, cuando decidió trasladarse a la Embajada de España.

Aclaró que su decisión de solicitar asilo al gobierno español no obedece a una "ambición personal". "Saben que siempre he defendido los valores democráticos de paz y libertad. Mi compromiso no se basa en una ambición personal, está decisión es un gesto que tiende la mano a todos y espero que como tal sea correspondido", resaltó.

González Urrutia reafirmó su compromiso con la democracia y la "realización de la voluntad popular" que, sostuvo, es el camino para el futuro de Venezuela como país. "Soy incompatible con el resentimiento. Solo la política del diálogo puede hacernos reencontrarnos como compatriotas", subrayó.

Libertad de los presos políticos

Asimismo, González afirmó que la libertad de los presos políticos, que tras las protestas postelectorales aumentaron a más de 1.700, según registros de la ONG Foro Penal, es una "exigencia irrenunciable". De acuerdo con el diario El Mundo de España, esta fue una de las demandas que hizo el opositor a los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, vicepresidenta y presidente de la Asamblea Nacional chavista, respectivamente, quienes habrían liderado la negociación para su salida de la nación suramericana.

Para finalizar, el presidente electo expresó su "gratitud infinita" hacia quienes lo han apoyado dentro y fuera de Venezuela, y reivindicó el "trabajo y el esfuerzo" de la líder política María Corina Machado, quiene le levantó la mano ante la inhabilitación política que le impidió participar en el proceso electoral, y de la Plataforma Unitaria Democrática, que agrupa los principales partidos opositores del país, "por su trabajo y empeño".

La salida de Edmundo González Urrutia del país se dio a conocer pasadas las nueve de la noche del 7 de agosto, horas después de que el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, afirmaba que su país no abandonaría al "héroe" venezolano.

Comunicado oficial a la opinión pública nacional e internacional: pic.twitter.com/TTPUQciV0Q — Edmundo González (@EdmundoGU) September 9, 2024

FUENTE: Con información de comunicado de prensa / Redacción DLA