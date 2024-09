Edmundo González Urrutia contará con libertad de expresión en España, afirma gobierno

Albares respondió así a la vicepresidenta de Delcy Rodríguez, quien aseguró que hubo "amplias conversaciones y contactos" con el Gobierno español, para favorecer la salida de Venezuela de González Urrutia y su llegada a España, este domingo 8 de septiembre.

González Urrutia, diplomático de 75 años de edad y excandidato de la Plataforma Unitaria Democrática de la mano de la líder opositora María Corina Machado, salió de Venezuela en un avión de la Fuerza Aérea española, en una acción inesperada que sorprendió a ciudadanos, pero que estuvo planificada tras meses de gestiones y preparativos, según reveló Albares, el domingo. Durante meses, el presidente electo y su familia estuvieron bajo fuertes amenazas, sin garantías y la libertad en riesgo.

España niega negociación previa

"No ha habido ningún tipo de negociación política entre el Gobierno de España y el Gobierno de Venezuela y no ha habido ninguna contrapartida para que Edmundo González Urrutia pudiera salir, no las habría aceptado nunca", expresó el ministro, en declaraciones polémicas y poco convincentes para muchos en el país.

(…) Si alguien conoce alguna no tiene más que decirlo. Los únicos contactos han sido de tipo operativo", aseguró el ministro, al tiempo que lamentó las "tonterías" que ha escuchado y leído, según agencias que citan la entrevista.

Con libertad de expresión y seguridad

Tras asegurar que España “no reconocerá” a Maduro hasta que no muestre las actas, Albares aseguró que Edmundo González Urrutia “prefirió” salir de Venezuela. "Podía seguir en la residencia del embajador español tanto como quisiera”.

Señaló que el diplomático "está en seguridad, en libertad, tiene libertad de expresión y manifestación, puede seguir pensando y diciendo las mismas cosas", al tiempo que ha reiterado que España no va a "cerrar la puerta" a otros opositores venezolanos si lo necesitan, según el reporte informativo.

A las personas en exilio no se les permite, por lo general, dar declaraciones sobre temas políticos relacionados con su país, mientras esperan recibir el asilo de los gobiernos, por lo que la declaración de Albares puede interpretarse como un trato "preferencial", aunque el gobierno español aún no lo reconoce como presidente electo por voluntad popular, según las actas conocidas.

Se negó a confirmar que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien se señala de haber mediado en la situación de González Urrutia, haya desempeñado algún papel. Se limitó a destacar que "hace ya muchos años que juega un papel muy positivo en la liberación de detenidos políticos en Venezuela". No los mencionó, pero entre los presos políticos liberados con rumbo a España están Leopoldo López y Lorent Saleh.

Rodríguez Zapatero viajó a Caracas como observador invitado por el CNE afín a Maduro para las elecciones del 28J y, desde entonces, mantiene silencio sobre el cuestionado resultado de la votación.

FUENTE: Con información de EuropaPress,