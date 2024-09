Edmundo González Urrutia espera reunión con ministro Albares para aclarar estadía en España

Haro, en principio, explicó que González Urrutia, quien adelanta los trámites para regularizar su estadía, tiene restricciones para hacer declaraciones o participar en concentraciones o manifestaciones públicas.

“Estas limitaciones van a durar hasta que se cumpla con las formalidades, de acuerdo con la normativa española; van a durar hasta él tenga el estatus correspondiente completado y le sean otorgados los documentos que le permitan desarrollar el ejercicio de sus derechos civiles y políticos sobre el tema de venezuela, sin que signifique injerencia en la politica española”, dijo.

Sin embargo, el ministro Albares afirmó este 9 de septiembre que el diplomático "está en seguridad, en libertad, tiene libertad de expresión y manifestación, puede seguir pensando y diciendo las mismas cosas".

“González Urrutia está atento a los términos de su estadía en España, pues es muy riguroso con el cumplimiento de estos”, precisó Haro en un intento por descartar alguna contradicción.

Investigación sin delito

Haro también aclaró que el caso judicial contra González Urrutia en el Ministerio Público “no se ha cerrado”, a pesar de que el fiscal afín al régimen, Tarek William Saab, dijo lo contrario una vez que el presidente electo salió del país.

“Es imporante aclarar que el caso no se ha cerrado. En un comunicado que el fiscal emitió el domingo pasado dijo que sería yo convocado al Ministerio Público para establecer el tiempo, modo, lugar y los parametros bajo los cuales se cerraría judicialmente el caso contra González Urrutia. Sin embargo, no he tenido comunicación con el fiscal desde el miércoles 4 de septiembre, hasta las 8:00 pm, cuando salí de su despacho, tras una larga reunión”

Y enfatizó: “Hay algo que se tiene que estar claro. Lo que ocurrió no deja sin efecto lo acordado en la carta suscrita por la defensa jurídica de que González Urrutia no ha cometido delito alguno, no revisten carácter penal”.

Indicó que ante esta situación solicitará ante el Ministerio Público el cierre judicial defintivo “y que quede claro que no ha cometido delito alguno y sobre esa base hay que cerrar el caso. Y en atención a la Constitución, no puede haber la pretensión de abrirle un proceso”.

Hija en Venezuela

El abogado Haro también aclaró que la hija mayor de Edmundo González Urrutia permanece en Veneuzela, y no se encuentra bajo situación de amenaza, según afirmó, ante versiones aparecidas en redes.

“No se encuentra en esa situación, ella está con su esposo y sus dos hijos menores, yerno y nietos de González Urrutia. Ellos se desenvuelven con relativa prudencia, pero con normalidad”.

FUENTE: Entrevista José Vicente Haro, con información de EVTV, Diario Las Américas