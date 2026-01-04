Manifestantes disfrazados de venezolanos exigen liberación de Maduro

Miembros de organizaciones sociales protestan contra la operación militar estadounidense en Venezuela frente a la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México el 3 de enero de 2026.

Un grupo de manifestantes realizó una protesta contra la embajade de EEUU en Ciudad de México. Con consignas contra la extracción del dictador Nicolás Maduro, el grupo reunido repetía constantemente "Yankee, go home", así como "Venezuela libre de Trump". Lo curioso es que un grupo importante de los presentes llevaba no solo banderas, sino gorras, franelas, hasta chaquetas con la bandera de Venezuela, a pesar de que ninguno era venezolano.

El medio de noticias UnoTV intentó hallar voces venezolanas que se encontraran en el lugar respaldando la iniciativa y no fue posible, se trataba de mexicanos que desde su país toman partido ante una realidad que desconocen.

El pequeño grupo contaba con banderas venezolanas, rayaron las paredes y lanzaron huevos a las intalaciones, condenando así lo que consideran un secuestro por parte de Estados Unidos.

AFP__20260103__89JM3C4__v1__MidRes__MexicoVenezuelaUsConflictCrisis Un miembro de una organización social lanza piedras contra la embajada estadounidense en Ciudad de México el 3 de enero de 2026. AFP

También se escucharon consignas como “No somos su patio trasero”, “gringos de mierda”, “La patria grande se respeta”, sin embargo, ninguna fue pronunciada por venezolanos.

En Suiza y Nueva York protestan contra Trump

Una situación similar ocurrió en Suiza, donde un grupo de personas salieron a las calles a gritar contra la extracción de Nicolás Maduro y su esposa.

Un venezolano que estaba presente en el lugar, comenzó a preguntarle a los manifestantes si eran venezolanos y que por qué estaban defendiendo a un régimen dictatorial, pero ninguno había nacido en la patria de Bolívar, a pesar de que tenían banderas y gorras tricolor. Uno de ellos intentó decir que era de Venezuela, pero no supo responder sobre el lugar de su nacimiento.

En Nueva York se presentó una situación similar. Un grupo de manifestantes llevaron banderas de Venezuela a una protesta contra la intervención militar de EEUU en Caracas. En esta manifestación, solo una persona entendía el idioma español e indicó que era de Puerto Rico. Los manifestantes aseguraban defender la libertad de Venezuela, pese a que ni siquiera conocían su idioma.

La protesta mexicana forma parte de la postura nacional de alianza con el régimen de Venezuela que desde el gobierno nacional del país azteca se mantiene.

AFP__20260103__89JM3BK__v1__MidRes__MexicoVenezuelaUsConflictCrisis Un miembro de una organización social realiza un grafiti en el muro de la embajada estadounidense como protesta contra la operación militar estadounidense en Venezuela, en la Ciudad de México, el 3 de enero de 2026. AFP

La presidente de la República, Claudia Sheinbaum, condenó este sábado el ataque militar de Estados Unidos a Venezuela, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

"Condenamos esta intervención en Venezuela", declaró la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

"Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de…



“Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 3, 2026

Esposado y con la asistencia de agentes de las fuerzas estadounidenses, el defenestrado dictador venezolano, Nicolás Maduro, descendió del avión que lo transportaba junto a su esposa Cilia Flores en la base aérea Stewart, en Nueva York.

El avión aterrizó en la base de la Guardia Nacional Aérea Stewart en Nueva York, tras su captura por fuerzas estadounidenses en Caracas, informó un funcionario federal.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, han bajado del avión escoltados por más de una docena de agentes del FBI mientras descendían por la escalerilla de un avión del gobierno estadounidense en una instalación de la Guardia Nacional del estado de Nueva York. Luego fue escoltado lentamente a lo largo de la pista.

Se espera que el depuesto gobernante sea trasladado en helicóptero a la ciudad de Nueva York, donde enfrenta cargos de narcotráfico y terrorismo en el tribunal federal de Manhattan la próxima semana, reseña CNN.

La pareja fue sacada de su dormitorio durante una operación a gran escala del ejército de Estados Unidos en Caracas durante la noche.

Estados Unidos lanzó una serie de ataques aéreos contra Venezuela durante la madrugada del sábado, y el presidente Donald Trump afirmó que las fuerzas de su país habían capturado y sacado del país al gobernante venezolano, Nicolás Maduro.

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa, capturado y sacado del país", aseguró Trump en su red Truth Social.

"Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses", añadió el magnate republicano.