domingo 4  de  enero 2026
INSÓLITO

Manifestantes disfrazados de venezolanos exigen liberación de Maduro

Un grupo de personas protestó ante las puertas de la embajada de EEUU en México, aunque vestían chaquetas, gorras y portaban banderas tricolor, ninguno era venezolano

Miembros de organizaciones sociales protestan contra la operación militar estadounidense en Venezuela frente a la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México el 3 de enero de 2026.

Miembros de organizaciones sociales protestan contra la operación militar estadounidense en Venezuela frente a la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México el 3 de enero de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Un grupo de manifestantes realizó una protesta contra la embajade de EEUU en Ciudad de México. Con consignas contra la extracción del dictador Nicolás Maduro, el grupo reunido repetía constantemente "Yankee, go home", así como "Venezuela libre de Trump". Lo curioso es que un grupo importante de los presentes llevaba no solo banderas, sino gorras, franelas, hasta chaquetas con la bandera de Venezuela, a pesar de que ninguno era venezolano.

El medio de noticias UnoTV intentó hallar voces venezolanas que se encontraran en el lugar respaldando la iniciativa y no fue posible, se trataba de mexicanos que desde su país toman partido ante una realidad que desconocen.

La cantautora estadounidense-venezolana Elena Rose actúa en el escenario durante la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025. 
FAMOSOS

Artistas venezolanos reaccionan a captura de Nicolás Maduro
los 47 segundos de maduro
ANÁLISIS

Los 47 segundos de Maduro

El pequeño grupo contaba con banderas venezolanas, rayaron las paredes y lanzaron huevos a las intalaciones, condenando así lo que consideran un secuestro por parte de Estados Unidos.

AFP__20260103__89JM3C4__v1__MidRes__MexicoVenezuelaUsConflictCrisis
Un miembro de una organización social lanza piedras contra la embajada estadounidense en Ciudad de México el 3 de enero de 2026.

Un miembro de una organización social lanza piedras contra la embajada estadounidense en Ciudad de México el 3 de enero de 2026.

También se escucharon consignas como “No somos su patio trasero”, “gringos de mierda”, “La patria grande se respeta”, sin embargo, ninguna fue pronunciada por venezolanos.

En Suiza y Nueva York protestan contra Trump

Una situación similar ocurrió en Suiza, donde un grupo de personas salieron a las calles a gritar contra la extracción de Nicolás Maduro y su esposa.

Un venezolano que estaba presente en el lugar, comenzó a preguntarle a los manifestantes si eran venezolanos y que por qué estaban defendiendo a un régimen dictatorial, pero ninguno había nacido en la patria de Bolívar, a pesar de que tenían banderas y gorras tricolor. Uno de ellos intentó decir que era de Venezuela, pero no supo responder sobre el lugar de su nacimiento.

En Nueva York se presentó una situación similar. Un grupo de manifestantes llevaron banderas de Venezuela a una protesta contra la intervención militar de EEUU en Caracas. En esta manifestación, solo una persona entendía el idioma español e indicó que era de Puerto Rico. Los manifestantes aseguraban defender la libertad de Venezuela, pese a que ni siquiera conocían su idioma.

México se alínea con Maduro

La protesta mexicana forma parte de la postura nacional de alianza con el régimen de Venezuela que desde el gobierno nacional del país azteca se mantiene.

AFP__20260103__89JM3BK__v1__MidRes__MexicoVenezuelaUsConflictCrisis
Un miembro de una organización social realiza un grafiti en el muro de la embajada estadounidense como protesta contra la operación militar estadounidense en Venezuela, en la Ciudad de México, el 3 de enero de 2026.

Un miembro de una organización social realiza un grafiti en el muro de la embajada estadounidense como protesta contra la operación militar estadounidense en Venezuela, en la Ciudad de México, el 3 de enero de 2026.

La presidente de la República, Claudia Sheinbaum, condenó este sábado el ataque militar de Estados Unidos a Venezuela, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

"Condenamos esta intervención en Venezuela", declaró la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

El dictador Nicolás Maduro, en suelo estadounidense, enfrenta cargos por narcoterrorismo

Esposado y con la asistencia de agentes de las fuerzas estadounidenses, el defenestrado dictador venezolano, Nicolás Maduro, descendió del avión que lo transportaba junto a su esposa Cilia Flores en la base aérea Stewart, en Nueva York.

El avión aterrizó en la base de la Guardia Nacional Aérea Stewart en Nueva York, tras su captura por fuerzas estadounidenses en Caracas, informó un funcionario federal.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, han bajado del avión escoltados por más de una docena de agentes del FBI mientras descendían por la escalerilla de un avión del gobierno estadounidense en una instalación de la Guardia Nacional del estado de Nueva York. Luego fue escoltado lentamente a lo largo de la pista.

Se espera que el depuesto gobernante sea trasladado en helicóptero a la ciudad de Nueva York, donde enfrenta cargos de narcotráfico y terrorismo en el tribunal federal de Manhattan la próxima semana, reseña CNN.

La pareja fue sacada de su dormitorio durante una operación a gran escala del ejército de Estados Unidos en Caracas durante la noche.

Estados Unidos lanzó una serie de ataques aéreos contra Venezuela durante la madrugada del sábado, y el presidente Donald Trump afirmó que las fuerzas de su país habían capturado y sacado del país al gobernante venezolano, Nicolás Maduro.

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa, capturado y sacado del país", aseguró Trump en su red Truth Social.

"Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses", añadió el magnate republicano.

Aviones de combate del ejército de Estados Unidos.
ATAQUE EN CARACAS

Trump dice que "muchos" cubanos murieron en el ataque en Venezuela

El exdictador venezolano Nicolás Maduro, junto con su vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.  video
VENEZUELA

"Delcy Rodríguez entregó a Maduro", afirma especialista en Inteligencia

El presidente Donald J. Trump en conferencia de prensa tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro.
OPERACIóN "Resolución Absoluta"

Trascienden más detalles de la captura y extracción de Maduro

En los últimos 15 años, China ha suministrado a Venezuela préstamos, dinero en efectivo e inversiones por más de 65.000 millones de dólares. 
POLÍTICA

China, Corea del Norte, Rusia, Irán y Cuba cierran filas en favor del dictador Nicolás Maduro

Imagen del incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, tras una serie de explosiones en Caracas el 3 de enero de 2026.
CONECTIVIDAD

Starlink ofrece Internet gratuito a Venezuela hasta comienzos de febrero

El activista cubano José Daniel Ferrer
CUBA

José Daniel Ferrer en Miami: "El cáncer tiene su raíz en La Habana"

Por Daniel Castropé
El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio  video
ENTREVISTA

Marco Rubio: El interés de EEUU en Venezuela es que no sea terreno de nuestros enemigos

El exdictador venezolano Nicolás Maduro, junto con su vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.  video
VENEZUELA

"Delcy Rodríguez entregó a Maduro", afirma especialista en Inteligencia

Celebran la caída de Maduro. 
DEMOCRACIA

Convocan concentraciones en todo el mundo para respaldar la captura de Nicolás Maduro

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses. video
EEUU

El dictador Nicolás Maduro, en suelo estadounidense, enfrenta cargos por narcoterrorismo