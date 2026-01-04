domingo 4  de  enero 2026
ANÁLISIS

La captura de Nicolás Maduro: un punto de inflexión en la lucha contra el socialismo continental

Los detalles de cómo las fuerzas estadounidenses lograron eludir las defensas venezolanas y cubanas apuntan a enormes vulnerabilidades dentro del aparato de inteligencia del castrocomunismo

Fotos de la captura de Nicolás Maduro y el seguimiento desde Florida por parte del Presidente Donald J. Trump y su equipo.&nbsp;

Fotos de la captura de Nicolás Maduro y el seguimiento desde Florida por parte del Presidente Donald J. Trump y su equipo. 

Collage/ Presidente Donald J. Trump/Truth Social
Por Julio M. Shiling

En la madrugada del 2 de enero de 2026, el mundo se despertó con una noticia impactante: el dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, habían sido capturados en una operación audaz liderada por Estados Unidos. Aunque los detalles de la redada, en la que, según los rumores, participaron fuerzas especiales de élite, se produjeron interrupciones cibernéticas y se utilizaron recursos de inteligencia locales, siguen envueltos en el secreto, las implicaciones son profundas.

Esta intrépida acción supone un cambio radical en la política exterior de Estados Unidos. Apunta a ser un nuevo paradigma destinado a hacer frente directamente al flagelo del socialismo continental en toda América Latina. Durante demasiado tiempo, este cáncer ideológico ha sido financiado por el tráfico ilícito de drogas, lo que le ha permitido propagarse y extenderse. La caída del régimen de Maduro, si se produce, no sería simplemente el derrocamiento de un tirano. Sería un golpe deliberado contra una red que ha envenenado el hemisferio, subvencionada por los beneficios de las drogas y respaldada por adversarios extranjeros.

Lee además
los 47 segundos de maduro
ANÁLISIS

Los 47 segundos de Maduro
Funcionarios de las fuerzas del orden estadounidenses esperan la llegada del dictador venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, al helipuerto West Side el 3 de enero de 2026 en la ciudad de Nueva York.   
ANÁLISIS

Delta Force, la unidad élite detrás de la captura de Maduro

Las raíces de esta crisis se remontan a décadas de desinterés de Estados Unidos por América Latina. Tras el fin de la Guerra Fría, la atención estadounidense se centró en Oriente Medio, Europa y Asia, dejando un vacío en su propio patio trasero. En este vacío se introdujeron potencias oportunistas: China, con sus inversiones en la Franja y la Ruta y su apropiación de recursos; Rusia, armando regímenes e interfiriendo en las elecciones; Irán, exportando su fervor revolucionario a través de milicias proxy; y Corea del Norte, actuando como sustituto de China en acuerdos armamentísticos y transferencias de tecnología nuclear. Estas naciones explotaron la inestabilidad de la región, apoyando a gobiernos de izquierda que prometían igualdad, pero traían pobreza y represión. Venezuela, bajo Maduro, se convirtió en un ejemplo paradigmático: un Estado fallido donde la hiperinflación, la escasez de alimentos y los abusos contra los derechos humanos se normalizaron bajo el pretexto del «socialismo bolivariano».

Este socialismo no es una reliquia del pasado, sino una forma mutada del comunismo, que evolucionó a partir del colapso de la Unión Soviética en 1991. El Foro de São Paulo, fundado en 1990 por Fidel Castro y Luiz Inácio Lula da Silva, personificó esta adaptación. Proporcionó un modelo para el gobierno dictatorial disfrazado de socialismo «democrático», vinculando los movimientos izquierdistas desde Argentina hasta Nicaragua. En su núcleo se encontraba la Cuba comunista, el nuevo centro imperialista, que ejercía una influencia mucho más allá de las fronteras de su isla. El régimen de La Habana, privado de las subvenciones soviéticas, se reinventó como vanguardia ideológica, exportando médicos, espías y revolucionarios a cambio de recursos. Las vastas reservas de petróleo de Venezuela se convirtieron en el salvavidas de Cuba, con Maduro enviando millones de barriles a precios subvencionados, estimados en más de 30 000 millones de dólares desde 2000. Esta petrodiplomacia se vio aumentada por ingresos más oscuros: el negocio de la droga, en el que funcionarios venezolanos, incluido el círculo íntimo de Maduro, supuestamente facilitaron el tráfico de cocaína a través del «Cartel de los Soles». El trabajo neoesclavista, en forma de trabajos forzados en minas y granjas, engrosó aún más las arcas, convirtiendo el sufrimiento humano en combustible ideológico.

La operación estadounidense contra Maduro supone un rechazo a este statu quo. Al apuntar al hombre fuerte de Venezuela, Washington está señalando su intención de desmantelar el ecosistema más amplio del socialismo continental. El régimen de Maduro no solo fue un fracaso interno, sino también una colonia controlada por Cuba, con el aparato de inteligencia de La Habana integrado en las fuerzas de seguridad de Caracas. Las decisiones militares y políticas venezolanas a menudo requerían la aprobación de Cuba, lo que transformaba a la nación rica en petróleo en un estado satélite. Este modelo se extiende por toda la región, tanto en regímenes como en gobiernos, como en Nicaragua, Brasil, Colombia y México. Es alarmante que estos vínculos se extiendan hacia el norte. Los grupos terroristas marxistas nacionales en Estados Unidos se hacen eco de la retórica del Foro de São Paulo, abogando por luchas «antiimperialistas» que se alinean con la visión del cartel de La Habana. El tráfico de drogas, que canaliza miles de millones de los carteles latinoamericanos a las calles estadounidenses, sirve de puente financiero, blanqueando dinero que apoya indirectamente a estas redes.

Sin embargo, persisten las dudas sobre la eficacia final de la operación. Los detalles de cómo las fuerzas estadounidenses lograron eludir las defensas venezolanas y cubanas apuntan a enormes vulnerabilidades dentro del aparato de inteligencia del castrocomunismo. Más importante aún, ¿allana esta captura el camino para erradicar la influencia marxista-leninista de América Latina? El camino por delante es incierto. El liderazgo interino venezolano debe lidiar con las elecciones, la reconstrucción económica y la purga de infiltrados cubanos y cómplices venezolanos. Una estrategia estadounidense más amplia requerirá un compromiso sostenido: incentivos económicos para contrarrestar los préstamos chinos, alianzas de seguridad para expulsar las armas rusas y presión diplomática sobre los enviados iraníes y norcoreanos. Si no se lleva a cabo, se corre el riesgo de crear un vacío de poder que provoque un caos aún mayor.

No obstante, esta medida es sin duda una buena noticia. Interrumpe el flujo de dinero procedente del narcotráfico y las subvenciones al petróleo que han sostenido la dictadura y el formato imperialista de Cuba durante décadas. Al enfrentarse de lleno al socialismo, Estados Unidos reafirma su papel de líder hemisférico, dando prioridad a América Latina tras años de abandono. No se trata de intervencionismo por el simple hecho de intervenir, sino de un antídoto necesario contra una «enfermedad» que se ha cobrado millones de vidas a través del hambre, el exilio y la represión. A medida que los movimientos socialistas, tanto en el poder como en la oposición, revelan sus vínculos inquebrantables con el castrocomunismo, Estados Unidos debe reconocer la amenaza interconectada. Desde las calles venezolanas hasta los campus universitarios estadounidenses, la ideología persiste y exige vigilancia. El año 2026 ha tenido un buen comienzo. Con Maduro bajo custodia, tal vez el amanecer de una era post-socialista en América Latina esté al alcance de la mano. Estados Unidos ha disparado la primera salva; ahora debe comprometerse con la lucha.

Publicado en el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, un grupo de expertos conservador y no partidista que se especializa en investigación de políticas, inteligencia estratégica y consultoría. Las opiniones son del autor y no reflejan necesariamente la posición del Instituto. Más información del Miami Strategic Intelligence Institute en www.miastrategicintel.com

Temas
Te puede interesar

Manifestantes disfrazados de venezolanos exigen liberación de Maduro

Maduro comparece el 5 de enero ante un juez en Nueva York

José Daniel Ferrer en Miami: "El cáncer tiene su raíz en La Habana"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Aviones de combate del ejército de Estados Unidos.
ATAQUE EN CARACAS

Trump dice que "muchos" cubanos murieron en el ataque en Venezuela

El exdictador venezolano Nicolás Maduro, junto con su vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.  video
VENEZUELA

"Delcy Rodríguez entregó a Maduro", afirma especialista en Inteligencia

El presidente Donald J. Trump en conferencia de prensa tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro.
OPERACIóN "Resolución Absoluta"

Trascienden más detalles de la captura y extracción de Maduro

En los últimos 15 años, China ha suministrado a Venezuela préstamos, dinero en efectivo e inversiones por más de 65.000 millones de dólares. 
POLÍTICA

China, Corea del Norte, Rusia, Irán y Cuba cierran filas en favor del dictador Nicolás Maduro

Imagen del incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, tras una serie de explosiones en Caracas el 3 de enero de 2026.
CONECTIVIDAD

Starlink ofrece Internet gratuito a Venezuela hasta comienzos de febrero

Te puede interesar

El activista cubano José Daniel Ferrer
CUBA

José Daniel Ferrer en Miami: "El cáncer tiene su raíz en La Habana"

Por Daniel Castropé
El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio  video
ENTREVISTA

Marco Rubio: El interés de EEUU en Venezuela es que no sea terreno de nuestros enemigos

El exdictador venezolano Nicolás Maduro, junto con su vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.  video
VENEZUELA

"Delcy Rodríguez entregó a Maduro", afirma especialista en Inteligencia

Celebran la caída de Maduro. 
DEMOCRACIA

Convocan concentraciones en todo el mundo para respaldar la captura de Nicolás Maduro

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses. video
EEUU

El dictador Nicolás Maduro, en suelo estadounidense, enfrenta cargos por narcoterrorismo