Edmundo González Urrutia: "Ruego a Dios por Venezuela. La verdad prevalecerá"

"Ruego a Dios por Venezuela, por nuestro pueblo y por el cese de la violencia. El santo Padre Juan Pablo II afirmaba que 'La verdad no hace daño a nadie, pero la falsedad puede causar mucho daño'", escribió González Urrutia junto a una foto en la que aparece arrodillado en el altar de un templo católico.

Luego dijo "vivamos siempre en la verdad, respetarla es el camino hacia la paz que nos permitirá reconstruir nuestro amado país", dijo para después asegurar que "la verdad prevalecerá, nunca lo duden. Qué Dios nos bendiga a todos".

El sábado, González Urrutia instó a Nicolás Maduro a parar "la violencia y las persecuciones" contra manifestantes que salieron a protestar para reclamar por las denuncias que hiciera la oposición sobre un fraude en las elecciones presidenciales.

"Señor Nicolás Maduro le hago un llamado en nombre de todos los venezolanos para que detenga la violencia y las persecuciones y libere de inmediato a todos los compatriotas detenidos arbitrariamente", dijo González Urrutia en un video divulgado en sus redes sociales.

"Exigir que se cumpla nuestra Constitución no es un delito, protestar pacíficamente para hacer respetar la voluntad de millones de venezolanos no es un delito, cumplir como testigo electoral, cuidar las actas y hacerlas públicas no es un delito", remarcó González Urrutia, un discreto diplomático que sustituyó a la inhabilitada líder opositora María Corina Machado en la contienda electoral.

"Delito es desaparecer, perseguir, encarcelar y condenar injustamente a cientos de ciudadanos inocentes, delito es reprimir salvajemente a manifestantes pacíficos", añadió el opositor que asegura haber ganado las elecciones con el 67% de los votos frente al 30% de Maduro y que sustenta esa afirmación con las copias de más de 25.000 actas de escrutinio que logró recolectar el día de los comicios y que fueron publicadas en un sitio web de acceso público.

Maduro, que por su parte dice que el ganador fue él, pero a diferencia de los opositores, no ha mostrado las actas (la ley electoral venezolana establece que todas las partes que participan en una elección podrán tener acceso a las actas de escrutinio, única prueba de los votos) acusa a éstos de haber falsificado los datos y pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un organismo que al cual controla, que dirima la controversia.

Es así como González Urrutia es investigado por el TJS junto a Machado por "instigación a la desobediencia", "delitos informáticos" y "conspiración".

Organizaciones de derechos humanos documentaron al menos 26 muertes luego de las protestas que surgieron tras conocerse los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) que otorgaron un tercer mandato a Maduro con 52%, hasta 2030.

A la fecha el CNE, de línea oficialista, no ha publicado las cifras detalladas de las votaciones alegando que su sistema fue jaqueado. Solo dio el resultado general sin detalles por centros electorales ni por estados.

La máxima corte dijo este sábado que las decisiones que emita sobre el caso tendrán el carácter de "cosa juzgada" y serán "inapelables".

La oposición recurrió a la comunidad internacional para presionar a Maduro a que acepte una negociación que pueda llevar a Venezuela a una transición política en paz después de 25 años de chavismo.

La líder opositora María Corina Machado dijo el viernes que la oposición ofrecerá a Maduro "garantías, salvoconductos e incentivos" para una "transición negociada" del poder.

Asimismo, Machado señaló que en la comunidad internacional son "corresponsables de lo que ocurre en Venezuela", por lo que pidió mayores esfuerzos para apoyar el reclamo de victoria de la oposición en las elecciones del 28 de julio.

FUENTE: REDACCIÓN / Con información de AFP